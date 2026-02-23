Video Gafă incredibilă a unei jurnaliste la un turneu de tenis: „Ai făcut sex cu Cobolli de trei ori”

Jucătorul american de tenis Sebastian Korda (25 de ani, 40 ATP) a câștigat cu 7-6, 6-1 meciul împotriva italianului Flavio Cobolli (23 de ani, 20 ATP), la turneul ATP 250 de la Delray Beach.

La sfârșitul jocului, persoana care i-a luat interviul a formulat greșit întrebarea, stârnind ilaritate în rândul publicului.

În loc să numere victoriile americanului împotriva lui Flavio, jurnalista a făcut o gafă și a pronunțat „sex” în loc de „succes”.

A rezultat următoarea propoziție: „Ai făcut sex cu Cobolli de trei ori...”. Korda a fost pe fază și răspuns cu o glumă: „Flavio este un tip foarte drăguț...”.

Întrebarea a fost reformulată și s-a mers mai departe cu interviul de pe teren, de la finalul jocului.