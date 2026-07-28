 Gabriela Ruse și iubitul ei au spus „DA”. Cum se pregătesc pentru marele eveniment | adevarul.ro
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Gabriela Ruse și iubitul ei au spus „DA”. Cum se pregătesc pentru marele eveniment

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Gabriela Ruse (28 de ani, locul 75 WTA) și iubitul său, portughezul Nuno Borges (29 de ani, locul 49 ATP), vor evolua împreună în proba de dublu mixt de la US Open 2026. Competiția va începe pe 25 august, la New York.

Gabriela Ruse Foto/EPA
Gabriela Ruse Foto/EPA

Organizatorii ultimului turneu de Grand Slam al anului au publicat lista provizorie a perechilor înscrise, iar cei doi se numără printre cuplurile care vor încerca să producă surpriza pe tabloul de dublu mixt.

La ediția din acest an a US Open, competiția de dublu mixt reunește mai multe nume importante din tenisul mondial. Printre perechile anunțate se află Aryna Sabalenka și Novak Djokovic, Elena Rybakina și Taylor Fritz, dar și Jessica Pegula și Jack Draper, ceea ce promite un turneu spectaculos încă din primele tururi.

Lista inițială a perechilor care vor participa la proba de dublu mixt de la US Open 2026

  • Aryna Sabalenka - Novak Djokovic;
  • Elena Rybakina - Taylor Fritz;
  • Mirra Andreeva - Andrey Rublev;
  • Iga Swiatek - Casper Ruud;
  • Belinda Bencic - Flavio Cobolli;
  • Diana Shnaider - Daniil Medvedev;
  • Amanda Anisimova - Learner Tien;
  • Alexandra Eala - Felix Auger-Aliassime;
  • Leylah Fernandez - Frances Tiafoe;
  • Taylor Townsend - Alexander Zverev;
  • Elena-Gabriela Ruse - Nuno Borges;
  • Jessica Pegula - Jack Draper;
  • Naomi Osaka - Kei Nishikori;
  • Sara Errani - Andrea Vavassori;
  • Katerina Siniakova - Henry Patten;
  • Peyton Stearns - Preston Stearns.

Relația dintre Gabriela Ruse și Nuno Borges este cunoscută de ceva vreme, iar jucătoarea din România a fost prezentă în mai multe rânduri în tribune pentru a-și susține partenerul. Tenismena a povestit că cei doi au început să vorbească în timpul unui turneu disputat în Australia, deși, la acel moment, nu își imagina că va avea vreodată o relație cu un coleg din circuit.

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