Roland Garros 2026: o puștoaică iese în calea Soranei Cîrstea în primul tur al turneului de la Paris

Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse vor reprezenta România pe tabloul principal de la Roland Garros 2026, turneu care începe duminică (24 mai).

Cîrstea, aflată într-unul dintre cele mai bune momente ale carierei, va porni la Paris din postura de cap de serie numărul 18.

Sportiva din Târgoviște a intrat recent, în premieră, în top 20 WTA, după parcursul foarte bun de la Roma, unde a ajuns până în semifinale și a obținut prima victorie a carierei în fața unui lider mondial.

Cîrstea, posibil duel cu Rybakina în „optimi”

Sorana Cîrstea, 36 de ani, va debuta la Roland Garros împotriva Kseniei Efremova, o jucătoare de 17 ani care reprezintă Franța. Efremova, campioană anul acesta la Australian Open la junioare, este considerată una dintre tinerele de perspectivă din circuit, însă experiența va fi de partea româncei.

În cazul unei victorii, Cîrstea va întâlni în turul al doilea câștigătoarea meciului dintre Petra Marcinko și Eva Lys. Un posibil tur trei ar putea aduce o confruntare cu Jasmine Paolini, finalistă la Roland Garros și Wimbledon în 2024.

Italianca are 3-0 în meciurile directe cu Cîrstea, inclusiv o victorie la Roland Garros, în 2023, scor 7-5, 2-6, 6-2. Totuși, forma actuală a româncei îi oferă șanse importante să schimbe bilanțul în fața sportivei din Italia.

Dacă va ajunge în optimi, Cîrstea ar putea avea parte de un duel puternic cu Elena Rybakina, cap de serie numărul 2. Kazaha conduce cu 2-1 la întâlnirile directe, însă ultimul meci a fost câștigat de româncă, la US Open 2023, scor 6-3, 6-7, 6-4.

Cristian trage tare la Strasbourg

Jaqueline Cristian va începe turneul împotriva Kamillei Rakhimova, jucătoare din Uzbekistan. Cele două s-au întâlnit de patru ori până acum, iar Rakhimova conduce cu 3-1 la meciurile directe. Totuși, Cristian vine după o perioadă bună și are argumente să spere la calificarea în turul secund.

Cristian (27 de ani, 33 WTA) tocmai s-a calificat astăzi în semifinalele turneul WTA de la Strasbourg cu rusoaica Daria Kasatkina (29 de ani, 62 WTA), scor 7-6 (3), 3-6, 6-2. Kasatkina reprezintă Austrlia.

Gabriela Ruse va debuta contra polonezei Magdalena Frech, într-un duel care se anunță echilibrat. Românca are avantaj în meciurile directe, scor 3-1, iar ultima victorie a venit anul trecut, la Miami, scor 6-4, 6-4.

Pe tabloul feminin de la Roland Garros, Aryna Sabalenka pornește din postura de lider mondial și se află pe o jumătate considerată mai accesibilă, unde un posibil duel de mare interes ar putea veni în semifinale, contra lui Coco Gauff, campioana ediției precedente.

Iga Swiatek, de patru ori campioană la Paris, are o zonă de tablou mai dificilă. Poloneza le-ar putea întâlni pe Jelena Ostapenko, Marta Kostyuk, Elina Svitolina, Mirra Andreeva sau Elena Rybakina în drumul spre fazele finale.