Achiziție trăsnet pentru Sorana Cîrstea. Românca a renunțat la jumătate din banii câștigați la Roma pentru un Mercedes luxos

Ajunsă în ultimul sezon al carierei sale, Sorana Cîrstea traversează una dintre cele mai faste perioade din punct de vedere al clasamentului mondial, ocupând poziția a 18-a în ierarhia WTA.

Jucătoarea din România se pregătește acum pentru participarea la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al sezonului, unde va debuta împotriva franțuzoaicei Ksenia Efremova, aflată pe locul 625 în lume, cu șanse reale de câștig.

Și-a achiziționat un bolid de lux după participarea la Roma

După parcursul excelent de la turneul de la Roma, competiție în care a ajuns până în semifinale și a obținut premii de aproape 300.000 de euro, Sorana Cîrstea a decis să își ofere un cadou special înainte de deplasarea la Paris.

Potrivit cancan.ro, sportiva și-a cumpărat un model Mercedes-AMG GLE Coupe, un automobil de lux a cărui valoare poate ajunge la aproximativ 160.000 de euro, în funcție de echipările alese. Varianta de bază a autoturismului pornește de la circa 126.000 de euro.

Prezentă în cadrul unui meci demonstrativ la dublu-mixt

În același timp, francezul Gael Monfils, aflat la vârsta de 39 de ani și ocupant al locului 221 ATP, se pregătește să își încheie cariera la finalul acestui sezon. Înaintea ultimei sale participări la Roland Garros, organizatorii competiției au pregătit un moment special dedicat acestuia.

Evenimentul, intitulat „Gael și prietenii”, a reunit atât jucători aflați încă în activitate, cât și foști sportivi retrași din circuit. Participanții au luat parte la mai multe jocuri demonstrative de dublu-mixt. Printre invitați s-a numărat și Sorana Cîrstea, care a făcut echipă cu Richard Gasquet în cadrul meciului demonstrativ.