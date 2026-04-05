Gabi Tamaș, bun de plată! Fostul fundaș, obligat la cheltuieli juridice, după ce a pierdut controversatul proces din 2022

Gabi Tamaș a fost implicat într-un scandal major după ce Nae Constantin l-ar fi înregistrat în timp ce folosea un limbaj dur la adresa unor suporterilor ai Petrolului Ploiești, iar dialogul a ajuns ulterior în spațiul public.

Nemulțumit de situație, fostul internațional a depus în 2022 o plângere penală împotriva antrenorului. Doi ani mai târziu, procurorii au decis că nu există motive pentru trimiterea în judecată a lui Nae Constantin. Tamaș a contestat decizia, însă fără succes.

Instanța a respins definitiv apelul

În urma hotărârii, fostul fundaș este obligat să plătească și o sumă simbolică, 200 lei, reprezentând cheltuieli judiciare. De asemenea, o parte din înregistrarea apărută nu a putut fi făcută publică integral din cauza limbajului obscen folosit.

„Hai să spun, dacă vrei să spunem pe românește... Că am dezamăgit suporterii... Eu vreau să câștig. Eu, ca fotbalist, vreau să câștig, pentru că așa câștig bani. Lăsați-mă, frate, că toată lumea... La Petrolul câștig suporterii. Dar cine sunt suporterii ăștia, mă? Mă, cine sunt suporterii ăștia?

Nu înțeleg românește. Sunt 50.000? Aduc 100.000 de prieteni și îi acopăr. M-au disperat suporterii ăștia. Toată lumea numai de suporteri... Nu e prima dată când am spus. Am chemat de fiecare dată galeriile astea. Sunt 3 galerii, 3 șefi de la galerie, i-am chemat și le-am spus. Eu joc fotbal pentru galerie?”, a spus Gabi Tamaș, potrivit incisivdeprahova.ro.

Nae Constantin a recunoscut că el l-a înregistrat pe Tamaș

„Am reușit să trec peste ce s-a întâmplat. Asta a fost, asta e viața antrenorilor. Mi-am spus părerea, e un subiect închis. Toată presa m-a făcut sifon, nu e o problemă. Toată lumea dădea sfaturi. E un caz atât de particular și nu ai cum să dai sfaturi. Timpul va decide dacă eu am fost omul rău sau nu. Oricând îl pot privi în ochi pe Tamaș. Am primit confirmări că am făcut lucruri bune. Nu am niciun regret. Nu am vrut să plec niciodată. Consider că am făcut bine!”, a spus Nae Constantin.