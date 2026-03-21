Fotbalist român, convocat la naționala Statelor Unite. Are 17 ani și joacă pe postul de fundaș

Andrei Chirilă, fotbalist cu dublă cetățenie, americană și română, a fost convocat la naționala sub 18 ani a SUA și se pregătește să participe la un turneu în Portugalia. Vestea a fost dată de clubul pentru care evoluează fundașul, FC Cincinnati.

”Fundașul echipei FC Cincinnati 2, Andrei Chirilă, a fost selectat în lotul echipei naționale masculine U18 a Statelor Unite înaintea pauzei internaționale FIFA din martie. Chirilă și echipa U18 vor călători la Lisabona, Portugalia, pentru a participa la un cantonament care include și participarea la Torneio Internacional de Lisboa 2026”, a transmis clubul din Cincinnati, de care aparține fotbalistul cu dublă cetățenie, română și americană.

Andrei Chirilă este născut la Allentown, Pennsylvania, într-o familie cu origini românești. Din 2024 joacă pentru Cincinnati 2, dar a prins și trei partide la echipa mare. Chiar dacă joacă pentru naționalele de tineret ale americanilor, fundașul ar putea să evolueze pentru România, regulile FIFA permițând unui fotbalist să-și schimbe opțiunea când face pasul spre prima reprezentativă.