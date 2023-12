Becali îl calcă pe Compagno în picioare: A dezvăluit salariul său lunar la FCSB și decizia luată

FCSB e un club unde atmosfera e proastă, inclusiv când echipa ocupă locul 1 în campionat. Ce se întâmplă acum, după înfrângerea cu Oțelul, confirmă, încă o dată, această realitate. Ieri, finanțatorul roș-albaștrilor a ieșit în presă și, răspicat, a anunțat lista jucătorilor care vor fi dați afară în iarnă. Printre ei, golgheterul italian, Andrea Compagno (27 de ani), transferat de la Craiova lui Mititelu, în august 2022, pentru 1,5 milioane de euro.

Dacă italianul a avut un prim sezon foarte bun la FCSB, cu 16 goluri marcate, între timp, el a ajuns să fie contestat întruna de Gigi Becali. Care, potrivit Digi Sport, a explicat randamentul mai slab al vârfului său, punând căderea pe seama banilor!

Ce a spus Gigi Becali?

*Am dat 1,5 milioane. Ce să faci? Asta e când n-ai cap. Sunt jucători, sunt oameni, de fapt, le zic oameni. Dacă omul e muncitor și are 500 de euro pe lună și, după aia, merge la 4.000, nu-l mai interesează. După un an, a făcut 50.000 de euro. Asta e părerea mea.

*El (n.r. – Andrea Compagno), după ce a avut 5.000 la Craiova, a venit aici la 20.000 (n.r. – de euro pe lună), el s-a săturat. Nu vedeți? Una-două, pac, în cap. Ai 2 metri, stai, băi, pe picioare.

*Am cerut un milion, ei (n.r. – echipele interesate de Compagno) au dat 500.000. Poate dau 700.000. Din Arabia și din Italia. Să vedem care dă banii. Oricum, nu o să-l mai vedeți (n.r. – pe teren, la FCSB). Să vedem dacă ne înțelegem cu el, i-am dat 20.000 de euro pe lună, găsește-ți o echipă și pleacă! Facem circăreală la FCSB?

Superliga 2023-2024, etapa a 18-a

Vineri

Voluntari – Petrolul 0-0

Poli Iași – Farul 2-3

Sâmbătă

UTA – Hermannstadt 2-0

Botoșani – Rapid 0-0

Universitatea Craiova – CFR 1-0

Duminică

Universitatea Cluj - FCU Craiova 1948 2-1

FCSB – Oțelul Galați 0-2

Luni

Sepsi – Dinamo 2-1

Clasament

1. FCSB 18 11 4 3 31-18 37

2. CFR Cluj 18 9 5 4 31-18 32

3. Universitatea Craiova 18 9 5 4 26-17 32

4. Rapid 18 8 7 3 33-20 31

5. Petrolul 18 5 11 2 21-17 26

6. Universitatea Cluj 18 6 8 4 27-26 26

7. Hermannstadt 18 5 10 3 24-18 25

8. Farul Constanța 18 7 4 7 27-30 25

9. Oțelul Galați 18 4 11 3 19-17 23

10. Sepsi 18 6 5 7 21-21 23

11. UTA 18 5 7 6 21-25 22

12. Voluntari 18 5 6 7 24-31 21

13. Poli Iași 18 4 7 7 21-26 19

14. FC U Craiova 1948 18 5 3 10 28-33 18

15. Dinamo 18 2 4 12 10-30 10

16. Botoșani 18 0 9 9 18-35 9

*Locurile 1-6 intră în play-off (tur-retur, în total 10 etape).

*Locurile 7-16 vor continua în play-out (manșă unică, în total 9 etape).

*Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locurile 2 și 3 din play-off, în Europa Conference League.

*Locul 3 din play-off va juca baraj cu câștigătoarea barajului dintre locurile 1 și 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League.

*Locurile 9 și 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.