Fostul mare internațional bulgar, în stare gravă: medicii din Germania încearcă să-l stabilizeze

Fotbalul bulgar trăiește momente grele. Luboslav Penev, fost mare internațional și unul dintre cei mai respectați atacanți ai generației sale, se luptă cu cancer la rinichi care s-a agravat în ultimele săptămâni.

În vârstă de 59 de ani, Penev, fost jucător la ȚSKA Sofia, Valencia și Atletico Madrid, a fost internat de urgență într-o clinică din Germania, unde medicii încearcă să-l stabilizeze.

Potrivit presei din Bulgaria, starea lui s-a deteriorat rapid, pierderea în greutate fiind alarmantă. Chimioterapia a fost momentan exclusă, iar specialiștii caută o nouă strategie de tratament.

Soția sa, Kristina Yulianova, a deschis un cont de donații pentru a acoperi costurile uriașe ale îngrijirilor medicale, iar familia se află alături de el în Germania.

În 1994, Penev a învins cancerul testicular

Cotidianul AS notează că Penev a trecut mai întâi printr-o clinică din Augsburg, înainte de a fi transferat la un centru oncologic specializat. Nu este prima dată când fostul atacant înfruntă o astfel de provocare: în 1994, pe vremea când evolua la Valencia, a reușit să învingă un cancer testicular.

Lubo Penev a debutat la ȚSKA Sofia în anii ’80 și a strălucit în La Liga, unde a adunat 305 meciuri și 129 de goluri. Cu Atletico Madrid a reușit dubla istorică, campionat și Cupa Spaniei, în 1996. În Bulgaria, la ȚSKA, a câștigat două titluri și patru Cupe ale Bulgariei.

De asemenea, Penev a pregătit formații importante din Bulgaria, printre care ȚSKA Sofia, Litex Loveci, Botev Plovdiv și Lokomotiv Plovdiv. Are în palmares un titlu cu Litex (2011) și o Cupă a Bulgariei cu ȚSKA (2021). La națională, a strâns 62 de selecții și 14 goluri, iar între 2011 și 2014 a fost selecționerul Bulgariei.