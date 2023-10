Dovada că Mădălina Ghenea și Grigor Dimitrov nu se mai iubesc, detaliul banal care i-a dat de gol

Se pare că iubirea dintre românca Mădălina Ghenea și Grigor Dimitrov s-ar fi stins rapid, așa cum s-a aprins. După doar 7 luni de amor, actrița și tenismenul dau de înțeles că nu mai formează un cuplu.

O dovadă în acest sens sunt postările cu Dimitrov de pe pagina de Instagram a Mădălinei, care au dispărut dintr-odată. Mai mult decât atât, cei doi nici nu se mai urmăresc reciproc pe rețelele de socializare, anunță click.ro

Dacă până acum ceva timp, cei doi îndrăgostiți postau imagini cu ei și erau nedespărțiți, de ceva vreme s-a așternut liniștea.S-au despărțit d

Mădălina Ghenea a împlinit 36 de ani. Actrița a petrecut alături de iubitul său, tenismenul Grigor Dimitrov

În această vară, actrița Mădălina Ghenea și-a sărbătorit ziua de naștere cu iubitul său, tenismenul bulgar Grigor Dimitrov, la piscină. Modelul a împlinit 36 de ani pe 8 august.

Tenismenul bulgar Grigor Dimitrov, în vârstă de 32 de ani, a hotărât să-i fie alături actriței de ziua ei și a ales să renunțe la turneul de la Toronto.

„Deși am citit în ziare că am fost fotografiată în Maratea (n.red. comună din provincia italiană Potenza) într-un fel de vacanță, ei bine, «vacanța» a durat doar 20 de ore în care abia am dormit. Am mâncat totuși multă mâncare bună, s-au făcut o mulțime de poze, chiar și fără acordul nostru, am dat interviuri și am participat la ceremonia de premiere.

Motivul pentru care arătăm destul de obosiți în fotografii este pentru că am călătorit 15 ore pentru a ajunge acolo și 25 pentru a pleca. Trebuie să-i mulțumesc acestei ființe umane incredibile și ridicol de frumoase, Grigor Dimitrov, pentru că a călătorit cu mine”, se arată în postarea publicată pe Instagram de Mădălina Ghenea.

De asemenea, Grigor Dimitrov a publicat o fotografie în secțiunea InstaStory, în care poate fi văzută și Mădălina Ghenea. Imaginea era însoțită de următorul mesaj: „Ziua de naștere a fetei mele”.

Actrița Mădălina Ghenea și tenismenul bulgar Grigor Dimitrov și-au făcut publică relația în luna mai a acestui an. Cei doi au publicat un dialog romantic pe conturile lor de Instagram, unde fanii au putut vedea că „dragostea plutește în aer”.