Droguri plasate în mai multe zone din Iași. Un tânăr de 21 de ani, prins în flagrant și arestat

Un tânăr în vârstă de 21 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a distribuit droguri în municipiul Iași prin metoda „dead drop”. Ancheta a scos la iveală că acesta a plasat în mai multe locuri pachete cu canabis și cocaină, iar la percheziția făcută la adresa sa au fost descoperite peste 3 kilograme de canabis.

Potrivit Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, procurorii Serviciului Teritorial Iași au reținut un bărbat de 21 de ani, cercetat pentru trafic de droguri de risc și de mare risc.

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în luna februarie 2026, inculpatul a procurat, deținut și comercializat diferite cantități de droguri de risc și mare risc, prin metoda «dead drop». Astfel, în seara de 13.02.2026, inculpatul a plasat pe raza Iași mai multe pachete conținând canabis și cocaină, vândute prin intermediul unei aplicații de mesagerie online, fiind prins în flagrant, în proximitatea lacului CUG 2, în timp ce deținea și transporta o cantitate de canabis, porționată și ambalată pentru comercializare”, a transmis, duminică, DIICOT.

Ulterior, anchetatorii au identificat și alte locuri în care tânărul ascunsese droguri, de unde au fost ridicate mai multe pungi cu substanțe interzise.

Metoda „dead drop” este frecvent folosită în traficul de droguri și presupune ascunderea substanțelor interzise în locuri publice sau ușor accesibile, fără ca vânzătorul și cumpărătorul să se întâlnească direct. Locația este transmisă ulterior clientului, de regulă prin aplicații de mesagerie.

Peste 3 kilograme de canabis, găsite la percheziții

În urma acțiunii și a percheziției domiciliare efectuate la o locație închiriată în regim hotelier, folosită de inculpat, au fost găsite și ridicate peste 3,1 kilograme de canabis și aproximativ 50 de grame de cocaină.

Sâmbătă, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalul Iași a dispus arestarea preventivă a tânărului pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost desfășurate împreună cu polițiștii Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Iași