Florin Răducioiu și-a anulat nunta pe ultima sută de metri. A treia relație eșuată a fostului mare atacant

După o relație de aproape doi ani de zile și o cerere în căsătorie, fostul atacant Florin Răducioiu (55 de ani) a pus punct poveștii cu partenera sa de viață, cu foarte puțin înainte de momentul nunții.

Planurile de căsătorie cu Andreea Albăstroiu (46 de ani) au luat o întorsătură neașteptată și, conform spuselor apropiaților, cei doi au decis să se separe, chiar dacă stabiliseră deja data nunții, care urma să aibă loc anul acesta.

Fostul internațional, singurul fotbalist român care a evoluat în toate marile campionate din Europa, a cunoscut-o pe Andreea în Italia.

„Pe Andreea am cunoscut-o în Italia. La Milano. Eu mergeam tot timpul la Milano și mai ales la Brescia atunci. Printr-un prieten comun am cunoscut-o. Tot fotbalul ne-a unit.

Eu n-am crezut că voi avea o soție româncă. Viața m-a dus pe alte meleaguri, sunt foarte fericit și e foarte importantă pentru mine Andreea. Pentru ce face pentru mine, că are grijă de mine, cum și eu am grijă de ea!”, spune acesta cu ceva timp în urmă, conform gsp.ro.

Cu ce s-a ales din fostele relații

Florin Răducioiu a avut un mariaj anterior, încheiat prin divorț în anul 2018. Relația cu Astrid a început în toamna lui 1993, iar un an mai târziu, după Campionatul Mondial din 1994, cei doi s-au cununat. Din această căsnicie au venit pe lume doi fii: Andrea, în vârstă de 28 de ani, și Alessandro, mezinul familiei, care are 26 de ani.

„Nu mai țin legătura cu prima soție decât foarte rar, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, dar nu. Nu mai țin, ea s-a recăsătorit, are propria viață, eu am propria viață.

Nu e vorba de răutate sau de orgolii, pur și simplu nu avem ce să ne mai spunem. Țin legătura cu băieții mei, sunt foarte mândru de ei!”, a mai recunoscut Răducioiu.

„Mă îndrăgostisem până peste cap!”

Înainte de relația cu Astrid, cea mai mediatizată idilă a lui Florin Răducioiu a fost cea cu Janine Ștefan, fosta parteneră a mogului Adrian Sârbu.

„Mă îndrăgostisem până peste cap de Janine, un fotomodel celebru al acelor ani. Am greşit şi nu l-am ascultat atunci nici pe Ioan Becali. Mi-a spus de zeci de ori să renunţ la Janine, dar n-am făcut-o decât foarte târziu. Despărţirea s-a petrecut într-un fel foarte dur!”, mărturisea Răducioiu.