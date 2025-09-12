O biserică este construită fără autorizație pe malul Lacului Techirghiol, într-o zonă protejată. Lucrările sunt finanțate de deputatul Gigi Becali, iar terenul aparține fiicei sale. Deși autoritățile au aplicat amenzi și au dispus oprirea șantierului, construcția continuă.

În luna mai, localnicii au observat că pe terenul familiei Becali, situat lângă lac, au început lucrările și au alertat autoritățile.

„Această biserică este a domnului Gigi Becali. Fata domnului Becali deține acea suprafață de teren de 7.000-7.800 de metri pătrați”, a declarat Bogdan Dicu, consilier local în Primăria Tuzla, pentru Digi24.

El a fost primul care a sesizat existența construcției: „Am fost prima persoană care a sesizat existența acestei construcții, atunci când nu era o construcție propriu-zisă și abia se făcea un cofraj pentru a se turna o placă de beton. Se dorește să se facă acolo o biserică tip schit, cu bază de tratament, și m-am mirat, pentru că este o zonă protejată”.

Impactul asupra mediului

Societatea Ornitologică Română avertizează că habitatul a sute de păsări a fost distrus. „Dacă vorbim despre cele două hectare, care sunt la momentul actual distruse, de fapt, zona afectată este mult mai mare. De fapt, fragmentează situl pe toată lungimea sudică a lacului și e tăiată calea naturală de deplasare a anumitor specii”, a explicat biologul Emil Todorov.

Amenzi și sancțiuni, dar lucrările continuă

Garda de Mediu Constanța a aplicat sancțiuni și a dispus oprirea șantierului. „S-a aplicat sancțiunea proprietarei terenului pentru construcția demarată fără aviz de mediu. Au avut de măsuri de stopare a lucrărilor și pentru că nu au sistat au primit și cele două amenzi”, a declarat Marian Râșnoveanu, șeful Gărzii de Mediu Constanța.

Fiica lui Gigi Becali, proprietara terenului, a fost amendată cu 31.000 de lei de Garda de Mediu și cu 11.000 de lei de Consiliul Județean Constanța, care a dispus și încetarea lucrărilor.

Reacția lui Gigi Becali

În ciuda sancțiunilor, lucrările nu s-au oprit. Deputatul Gigi Becali spune că nu va renunța la proiect.

„Pe terenul meu, fac ce vreau. Dacă nu am luat autorizație, să fiu amendat. Dacă este sesizare penală, aia e. Biserica se află la 200 de metri distanță față de Lacul Techirghiol”, a declarat el pentru Ziua de Constanța.

Recent, activiștii de mediu au depus o plângere penală la Parchetul Mangalia, în încercarea de a opri definitiv construcția.