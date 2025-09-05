Boala cumplită care l-a lovit pe marele Bjorn Borg. Suedezul a fost marea iubire a Marianei Simionescu

Fostul mare jucător de tenis Bjorn Borg, 69 de ani, a descoperit că suferă de o boală teribilă, cancer d prostată, informație conținută în autobiografia sa, „Heartbeats”, care va fi lansată pe 18 sepptembrie, dar disponibilă deja utilizatorilor Amazon din Suedia și din Italia, care au avut acces la conținutul cărții, conform Daily Mail.

Bjorn Borg este o legendă a tenisului. Suedezul născut pe 6 iunie 1956 în Sodertalje a debutat în circuitul profesionist în 1973 și a impresionat foarte repede, reușind în 1974 să își treacă în palmares primul titlu de Grand Slam, la Roland Garros.

Ulterior, Borg și-a trecut în palmares alte 10 titluri de Grand Slam: cinci la turneul francez (1975, 1976, 1978, 1980, 1981) și cinci la Wimbledon, toate câștigate la rând (1976-1980).

Nu i-a mers deloc bine la US Open, unde a jucat patru finale la US Open (1976, 1978, 1980, 1981), fără a reuși să câștige vreodată turneul desfășurat la Flushing Meadows, iar la Australian Open a participat o singură dată, în 1974, când a ajuns în turul al 3-lea.

În 1980, suedezul s-a căsătorit cu românca Mariana Simionescu. Povestea de dragoste dintre Mariana Simionescu și Bjorn Bjorg și-a croit drum până pe marile ecrane, în filmul “Borg versus McEnroe”. Căsătoria, oficializată pe 24 iulie 1980, a durat patru ani. Însă dragostea Marianei Simionescu a rămas o flacără vie: decadele s-au scurs, ea și-a refăcut viața, trăind la Monte Carlo alături de fostul mare pilot de raliuri Jean-Louis Schlesser, fără a mai îmbrăca însă, vreodată, rochia de mireasă. Și acum, Mariana Simionescu răspunde, de fiecare dată când este întrebată: „Bjorn a fost dragostea vieții mele”.