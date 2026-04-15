Video Flancat de iubită, Jannik Sinner s-a dezlănțuit la restaurant. Italianul a sărbătorit revenirea pe locul 1 mondial

Jucătorul italian de tenis Jannik Sinner, 24 de ani, a sărbătorit împreună cu iubita Laila Hasanovic și cu prietenii victoria obținută duminică, pe zgură, la turneul de categoria Masters 1.000 de la Monte Carlo.

La restaurant, liderul mondial a dat frâu sentimentelor. Sportivul născut în Tirolul de Sud a fluturat pe deasupra capului șervețelul și a fredonat melodia Queen, „We are the champions”, a trupei Queen.

Laila Hasanovic i-a fost alături și la meciurile din cadrul turneului, și la petrecerea de după. În 2019, Laila a reprezentat Danemarca la Miss Univers, ajungând în finală.

Între timp, învinsul Carlos Alcaraz participă la turneul ATP 500 de la Barcelona, ocazia cu care a discutat despre rivalitatea pe care o duce cu Jannik Sinner. Spaniolul a declarat că, în ciuda amiciției, mențin o anumită distanță: „Sinner și cu mine nu mergem împreună la cină”.

Numărul 2 mondial a vorbit despre faptul că înfrângerea de la Monte Carlo a evidențiat ce are îmbunătățit restul sezonului de zgură.