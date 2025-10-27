Sinner nu se mai ascunde: și-a scos în lume iubita și a prezentat-o părinților. Fata a dat târcoale familiei Schumacher

În absența spaniolului Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP), finala turneului de tenis de la Viena, disputat în paralel cu cel de la Basel, i-a revenit duminică italianului născut în Tirolul de Sud, Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP).

Sinner a dispus în finală de germanul Alexander Zverev (28 de ani, 3 ATP), scor 3-6, 6-3, 7-5, partidă încheiată după două ore și 30 de minute de joc. Scorul în meciurile directe între cei doi este acum 4-4, ultimele trei jocuri revenindu-i lui Jannik.

După triumful său asupra lui Zverev, numărul 2 mondial a menționat-o în discursul de la final și pe partenera sa oficială, Laila Hasanovic, aflată pentru prima dată prezentă în loja sa alături de mama jucătorului, Siglinde.

Jannik Sinner a câștigat un nou titlu în circuit, primul de după Wimbledon, în luna iulie. Pe terenurile acoperite de hard din Viena, italianul a putut sărbători din nou, învingându-l pe Zverev după o finală uimitoare.

Rusoaica Kalinskaya, dată uitării

Întreaga sa familie a fost alături de el: tatăl Hanspeter, mama Siglinde, dar și iubita sa, Laila Hasanovic, prezentă în colțul lui. Laila are o atracție către sportivi. A avut o relație cu pilotul german Mick Schumacher, 26 de ani, fiul lui Michael Schumacher.

Jannik nu uită niciodată să mulțumească întregii echipe, în frunte cu antrenorul australian Darren Cahill, dar până ieri nu și-a menționat niciodată, în mod explicit, prietena, pe care a încercat s-o ascundă de ochii lumii.

Italianul a uitat-o deja pe rusoaica Anna Kalinskaya (38 WTA), cu doi ani mai mare decât el, cu care a avut o relație de câteva luni.