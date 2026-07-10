Finalele Wimbledon 2026: programul complet, cine joacă și unde pot fi urmărite la TV

Wimbledon 2026 și-a schimbat complet scenariul înaintea finalelor. Mari favoriți au părăsit competiția pe parcurs, iar atât tabloul feminin, cât și cel masculin au oferit surprize care au dat peste cap calculele specialiștilor. În aceste condiții, ultimele acte ale turneului se anunță extrem de atractive.

Cine joaca finalele de la Wimbledon 2026. Programul meciurilor

Finala de simplu feminin se va disputa între Karolina Muchova și Linda Noskova, după ce ambele și-au câștigat meciurile din semifinale.

Prima care și-a asigurat calificarea în ultimul act a fost Karolina Muchova (locul 9 WTA), învingătoare în fața lui Coco Gauff (locul 7 WTA), cu 6-2, 1-6, 7-6, la capătul unui meci spectaculos disputat joi. Ulterior, Linda Noskova a obținut și ea biletul pentru finală, după succesul în două seturi cu Marta Kostiuk, scor 6-4, 6-4.

Muchova și Noskova s-au mai întâlnit o singură dată în circuit, la US Open 2025, când Muchova s-a impus și a câștigat confruntarea directă. Finala de simplu feminin de la Wimbledon 2026 este programată sâmbătă, 11 iulie, de la ora 18:00 (ora României).

Sinner vs. Djokovic, duelul care ține capul de afiș în semifinale

Finala de simplu masculin de la Wimbledon 2026 își va afla componența în decursul zilei de astăzi, odată cu disputarea celor două semifinale de pe Centre Court.

Primul meci al zilei, programat de la ora 15:30 (ora României), îi pune față în față pe britanicul Arthur Fery și germanul Alexander Zverev. Fery, prezent pe tabloul principal datorită unui wild card, a impresionat la actuala ediție și a ajuns pentru prima dată în cariera sa, în semifinalele unui turneu de Grand Slam.

În a doua semifinală, care va începe după încheierea primului duel, dar nu înainte de ora 18:00 (ora României), Jannik Sinner îl întâlnește pe Novak Djokovic. Italianul încearcă să își apere trofeul cucerit anul trecut, în timp ce sârbul, de șapte ori campion la Wimbledon, vizează o nouă calificare în ultimul act al competiției. Învingătorii celor două semifinale se vor duela duminică, 12 iulie.

Finala de dublu feminin nu este stabilită momentan, urmând ca ultimele două dueluri din semifinale să decidă perechile care vor lupta pentru trofeu. În cele două semifinale se vor disputa următoarele dueluri:

Veronika Kudermetova / Elise Mertens vs. Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez

Hsieh Su-wei / Jelena Ostapenko vs. Anna Danilina / Aleksandra Krunic

La dublu masculin, Harri Heliovaara și Henry Patten și-au asigurat deja prezența în ultimul act și își vor afla adversarii după disputarea celei de-a doua semifinale (Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs. Rinky Hijikata / David Pel).

În proba de dublu mixt, trofeul a fost câștigat de perechea Jelena Ostapenko / Marcelo Arevalo, care s-a impus în finală în fața cuplului Storm Hunter / Marc Polmans, scor 4-6, 7-5, 6-2.

Cine transmite meciurile la TV in Romania

Meciurile de la Wimbledon 2026 pot fi urmărite în direct pe platforma HBO Max, care transmite toate partidele disputate pe terenurile turneului. De asemenea, Eurosport difuzează la televizor cele mai importante confruntări ale fiecărei zile de competiție de la All England Club.