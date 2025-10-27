Atacantul român care face spectacol în străinătate! Gigi Becali l-a contactat pentru un posibil transfer la FCSB

La 36 de ani, Liviu Antal continuă să impresioneze în fotbalul european. Fostul campion al României cu Oțelul Galați trăiește un nou moment de glorie în tricoul lui Žalgiris Vilnius, echipă la care s-a consacrat în ultimii ani.

Atacantul român traversează o formă extraordinară, reușind să marcheze în șapte partide consecutive. Ultimul său gol a venit în victoria împotriva formației Siauliai, scor 1-0, meci în care Antal a fost din nou decisiv pentru campioana Lituaniei.

Cu aceste reușite, fotbalistul a ajuns la 11 goluri în actualul sezon și la un total impresionant de 101 goluri înscrise pentru Žalgiris, devenind astfel cel mai bun marcator din istoria clubului.

Antal, aproape de FCSB în trecut

Puțini își mai amintesc că Liviu Antal a fost, la un moment dat, aproape de a ajunge la FCSB. Gigi Becali l-a contactat personal pentru un transfer, însă mutarea nu s-a mai concretizat. În locul revenirii în SuperLigă, atacantul a ales să-și continue cariera peste hotare.

După perioada petrecută la FC Vaslui, Antal a ajuns în Turcia, la Gençlerbirliği, iar din 2017 s-a stabilit în Lituania, unde a devenit un simbol al clubului Žalgiris.

De-a lungul carierei, atacantul a evoluat și pentru echipe precum UTA Arad, CS Mioveni sau Haladás (Ungaria), dar cea mai constantă și prolifică perioadă o are acum, la Vilnius.

La vârsta la care mulți se gândesc la retragere, Liviu Antal demonstrează că pasiunea și experiența pot ține flacăra aprinsă, iar performanțele sale din Lituania confirmă că rămâne unul dintre cei mai constanți atacanți români din ultimii ani.

„Nu l-am întâlnit direct, dar a trebuit să vorbim la telefon. A fost o perioadă când a vrut să mă transfere la echipa sa, dar atunci am ales opțiunea Turcia. Becali este unul dintre acei oameni speciali din fotbalul românesc, este o adevărată legendă. Se aud constant povești excepționale despre el, dar nu-i pasă. El spune mereu ce crede”, spunea Liviu Antal în anul 2020.

Transferul eșuat al lui Antal la FCSB

Liviu Antal a fost, la un moment dat, foarte aproape să ajungă la FCSB, însă mutarea nu s-a mai concretizat din motive financiare. Totul s-a întâmplat după perioada petrecută la FC Vaslui, formație care trecea atunci prin mari probleme economice și avea să se desființeze la scurt timp.

După ce a devenit jucător liber de contract, Antal se afla în atenția mai multor cluburi din SuperLigă, iar Gigi Becali l-a contactat personal pentru un posibil transfer la FCSB. Discuțiile nu au dus însă la un acord.

Potrivit informațiilor din presa vremii, atacantul câștiga la FC Vaslui aproximativ 200.000 de euro pe sezon, iar după despărțirea de club ar fi solicitat o sumă mai mare, profitând de statutul său de jucător liber. Negocierile s-au blocat, iar cele două părți nu au mai ajuns la o înțelegere.

În cele din urmă, Liviu Antal a ales să-și continue cariera în străinătate, semnând cu echipa turcă Gençlerbirliği, unde a început o nouă etapă a carierei sale.

Planul FCSB

În timp ce Antal a plecat peste hotare, Gigi Becali și-a continuat planul de reconstrucție la FCSB. Echipa a trecut prin mai multe schimbări de lot și a reușit, ulterior, să își consolideze statutul de forță în fotbalul românesc, cucerind ultimele două titluri de campioană.