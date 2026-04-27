Alertă înainte de Cupa Mondială de fotbal: prețuri exorbitante la bilete și la hoteluri, vize de 15.000 de dolari pentru suporteri

Vizele pentru fanii africani, prețurile triplate la hoteluri și controalele vamale stricte pun în pericol cel așteptat eveniment sportiv al anului, Campionatul Mondial de fotbal din SUA, Canada și Mexic, programat să înceapă pe 11 iunie.

15.000 de dolari este suma pe care un cetățean ivorian trebuie să o plătească pentru a obține o viză americană (provizorie) pentru Cupa Mondială, în condițiile în care salariul mediu anual în țara africană este de aproximativ 5.000 de dolari. Astfel, pentru un muncitor ivorian, visul american costă trei ani de muncă grea. Același tratament este rezervat fanilor altor națiuni africane calificate.

„Până acum, nu am observat nicio creștere a rezervărilor la hoteluri”, a avertizat președintele Asociației Hoteliere din New York. Cuvintele au fost confirmate de Renato Grussu, agent de turism la consulatul italian, care a explicat provocările industriei: „În Statele Unite, așteptarea evenimentului a fost extrem de mare, iar hotelierii au reacționat umflându-și peste măsură listele de prețuri. Hotelurile de trei stele care în mod normal percep 300 de dolari pe noapte percep 700 de dolari pentru o cameră standard. Aplică tarife similare cu cele pentru evenimente majore, precum Super Bowl, uitând că Cupa Mondială durează o lună”.

Pe lângă costul cazării - adesea fără mic dejun - există și costul transportului: „Transportul și parcarea au înregistrat creșteri dramatice, de până la zece ori prețul obișnuit. Vorbim de 80 de dolari pentru un transfer și 250 de dolari pentru parcare”.

Potrivit aceluiași Grussu, calea urmată este periculoasă: „Prețurile trebuie reduse drastic. Mulți turiști îmi cer să mut datele pentru a evita turneul, iar numeroase opțiuni de camere nu vor fi confirmate. În plus, înainte de tensiunile din Orientul Mijlociu, pachete în valoare de milioane fuseseră vândute companiilor qatareze, care s-au retras acum din cauza tulburărilor. Aceasta este o lovitură uriașă pentru turism”.

Bilet scos la vânzare pentru 1,7 milioane de lire sterline

Haosul biletelor întreține nesiguranța. Pe site-ul oficial de revânzare al FIFA, absurditatea a fost depășită de patru bilete pentru finala din 19 iulie, de pe stadionul MetLife. Plasate în spatele unei porți, la primul etaj, acestea au fost puse în vânzare pentru suma astronomică de 1,7 milioane de lire sterline fiecare.

Deși FIFA susține că nu controlează prețurile, operațiunea ar aduce organizației mondiale aproximativ 2 milioane de lire sterline doar în comisioane (calculând un comision de 15% atât pentru cumpărător, cât și pentru vânzător).

În ciuda controversei, președintele Gianni Infantino a apărat modelul de „prețuri variabile”, numindu-l în conformitate cu standardele pieței nord-americane și necesar pentru redistribuirea veniturilor pentru cele 211 federații membre.

Cu toate acestea, realitatea pentru fani este brutală: cel mai ieftin bilet pentru evenimentul final costă aproape 8.000 de lire sterline, în timp ce introducerea recentă a locuri premium care se pun în vânzare doar în apropierea evenimentului a stârnit furia celor care, în ultimele luni, erau deciși să cumpere bilete în sectoare mai puțin luxoase de teama sold-out-urilor.

Un alt obstacol greu de surmontat este birocrația. În ultimii ani, controalele vamale au devenit extrem de stricte. „Unui grup de studenți pe care îi supravegheam i s-au refuzat vizele, forțându-i să-și anuleze călătoria”, explică Grussu pentru gazzetta.it.

„Sub administrația Trump, verificările s-au extins la dispozitivele personale: telefoanele mobile, mesajele text și rețelele sociale sunt examinate cu atenție. Dacă apare chiar și un singur detaliu suspect, ești refuzat. Acest climat a schimbat fluxul de turiști: New York-ul are din ce în ce mai mult turism intern și din ce în ce mai puțini vizitatori europeni”, încheie specialistul.