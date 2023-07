Ferencvaros Budapesta, umilită în Liga Campionilor de un electrician și un portar transformat în fundaș

Campioana Insulelor Feroe a eliminat-o din Champions League, chiar pe teren propriu, pe Ferencvaros, căreia i-a administrat un rușinos 3-0 la Budapesta.

KI Klaksvik a scos un scor alb, 0-0, în meciul tur din Insulele Feroe, împotriva maghiarilor de la Ferencvaros. În retur însă, insularii le-au scos fotbalul din cap ungurilor, administrându-le, chiar la Budapesta, un sec 3-0, scor stabilit încă de la finalul primei reprize.

Au marcat Arni Frederiksberg, de două ori, și Luc Kassi.

Presa din Ungaria a catalogat rezultatul ca o mare rușine, mai ales că lotul echipei feroezilor este format și din fotbaliști care se antrenează după programul de muncă.

Joensen, fotbalist cu 43 de meciuri și 3 goluri la naționala Insulelor Feroe, le-a spus jurnaliștilor maghiari că job-ul său obișnuit este cel de electrician. Lucrează de la ora 8:00 la ora 16:00, iar în fiecare zi, după muncă, merge să se antreneze alături de campioana din Insulele Feroe.

"Am simțit în prima repriză că ne este greu să alergăm. Noi suntem obișnuiți cu temperaturile scăzute. A fost un meci dificil, nu prea am avut posesia, dar din punct de vedere mental am fost foarte puternici. Am reușit să menținem avansul de trei goluri și nici nu am primit gol", a mai spus Joensen, după meci, scrie sport.ro.

Suedezul Jonathan Johansson (31 de ani), portarul lui KI Klavsik, are și el o poveste la fel de interesantă.

"Jonatan Johannson. În 2022 se retrage din fotbal. În aprilie 2023 i se face dor de fotbal și joacă în liga a cincea din Norvegia pe postul de fundaș central. În iunie 2023, îl transferăm de urgență pentru postul de portar. În iulie 2023 nu încasează gol în cele două partide cu Ferencvaros", au scris cei de la Klaksvik.

În turul 2 preliminar Ligii Campionilor, formația antrenată de norvegianul Magne Hoseth va înfrunta campioana Suediei, Hacken. Dacă va pierde calificarea, KI are asigurată continuarea în competițiile europene. Campioana din Insulele Feroe ar urma să joace în turul 3 preliminar din Europa League.