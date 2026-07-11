Federația Argentinei, sub atac cibernetic! Hackerii au spart conturile oficiale și au trimis mesaje amenințătoare: „Nu vă așteptați la pace!”

Federația Argentiniană de Fotbal (AFA) ar fi fost victima unui atac cibernetic lansat de hackeri din Egipt. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, aceștia ar fi intrat în sistemele federației și ar fi obținut acces la date precum adrese de e-mail, adrese IP și parole.

Totul s-a întâmplat la scurt timp după victoria Argentinei cu 3-2 în fața Egiptului, în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026. După meci, Federația Egipteană de Fotbal a contestat arbitrajul lui Francois Letexier și a cerut FIFA ca brigada franceză să nu mai fie delegată la alte partide din turneu.

„Furtul nu va rămâne neobservat!”

Mai mulți jurnaliști acreditați la AFA au primit un e-mail trimis aparent de pe un cont oficial al federației. Mesajul făcea referire la deciziile de arbitraj luate de Francois Letexier în meciul dintre Argentina și Egipt: „Furtul nu va rămâne neobservat. Dacă nu există dreptate pe teren, nu vă așteptați la pace pe rețelele sociale!”.

Federația Argentiniană de Fotbal a confirmat că de pe unul dintre conturile sale oficiale au fost trimise mai multe e-mailuri, însă a precizat că acestea nu au fost redactate și nici autorizate de reprezentanții instituției.

AFA a anunțat că verifică modul în care persoane neautorizate au reușit să obțină acces la sistemele sale și le-a recomandat jurnaliștilor să nu ia în considerare mesajele suspecte primite în această perioadă.