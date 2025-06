FCSB vrea să dea lovitura cu Ianis Hagi. Fiul „Regelui” ar avea garantat postul de titular

Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB - campioana Superligii la fotbal, a declarat că nu mai face transferuri vara aceasta, cu o singură excepție. L-ar lua pe Ianis Hagi (26 de ani), liber de contract după despărțirea de Glasgow Rangers, dacă internaționalul român ar fi dispus să accepte. Ianis s-a antrenat în ultima perioadă cu Farul.

Cei doi s-au întâlnit la nunta Kirei Hagi, sora lui Ianis, cu Thomas Ferfelis. Gigi Becali i-a transmis mijlocașului ofensiv că are ușa deschisă la FCSB. Internaționalul român i-a răspuns că are alte două oferte, din afara României.

„M-am întâlnit cu Ianis, am vorbit cu el și i-am zis «vezi ce faci, ușa e deschisă mereu la noi. Doar bați și intri». A zis că-mi mulțumește, dar are două oferte. Noi nu mai avem loc. Nu mai există. Doar la Ianis e altceva, e Ianis, e și valoros, avem nevoie. I-am zis «Tu, dacă vii, Europa, Champions League, tu ești titular în toate meciurile»”, a declarat Gigi Becali, la nunta Kirei Hagi cu Thomas Ferfelis.

Apoi, patronul de la FCSB a transmis că nu vinde pe nimeni în acest mercato: „Eu sunt idiot să vând? Pentru ce să iau 3 milioane, când pot să iau 50? Pe mine mă interesează să țin jucătorii valoroși și să iau bani.

Nu numai că iei banii, dar mai faci un coeficient și poate la anul avem echipa direct în grupe. Avem culoar mai ușor decât Craiova în Conference. Dacă facem coeficient, va fi și mai ușor. Din ce în ce, coeficientul e aducător de bani”.

De asemenea, Gigi Becali a declarat că a renunțat la ideea de a-l folosi pe Mihai Toma fundaș dreapta. Mijlocașul ofensiv a fost reprofilat apărător la amicalul cu Almere City, scor 3-2, dar nu a dat randamentul dorit de conducerea roș-albaștrilor și va reveni în atac, unde poate juca extremă stânga și mijlocaș în spatele atacantului.

„Prima dată, MM a zis că nu credea că suntem atât de buni. Apoi, după meci, a zis că nu-i convine, că nu merge banda dreaptă cu Toma fundaș dreapta. Nu merge, renunțăm”, a spus Gigi Becali, patron FCSB.

Războiul caselor de pariuri

Prezent la nunta Kirei Hagi cu Thomas Ferfelis, Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei FCSB, a declarat că a primit o ofertă de sponsorizare de la Superbet, însă nu o poate accepta din cauza înțelegerii în vigoare cu Betano, sponsorul principal al „roș-albaștrilor”.

Becali susține că Superbet, care e și sponsorul Superligii, i-a pus pe masă suma fixă de 3,5 milioane de euro. Cu tot cu bonusuri, campioana României ar fi putut ajunge la 5 milioane de euro încasați de la casa de pariuri.

FCSB mai are contract cu Betano încă 3 ani, această casă de pariuri fiind sponsorul principal al echipei încă de la startul sezonului 2022-2023. Conform lui Becali, FCSB primește 2,5 milioane de euro de la Betano.

„Am avut o ofertă. Și cu bonusuri, ajungeam la 5 milioane. Am fost prost, am semnat pe 3 ani. Peste 3 ani mai schimb.

În România, să ajungi să primești 5 milioane de la sponsor pe față... Asta e România, cu asta să ne mândrim. Tot de la pariuri, de la concurenți. Erau 3 milioane și jumătate, cu bonusuri ajungeam la 5.

Cei de acum îmi dau 2,5 milioane, cu bonusuri ajungem pe la 3,5-4 milioane. Iau și de la ăștia vreo 4 cu bonusuri, avem acolo bonusuri de campionat, de cutare, de cutare”, a declarat Gigi Becali, prezent la nunta Kirei Hagi și Thomas Ferfelis.

Superbet și Betano sunt clasate pe primele două locuri în ierarhia caselor de pariuri online. Lupta dintre Superbet și Betano se duce și în subteran. Recent, FCSB nu l-a lăsat pe brazilianul Cafu, fost campion mondial, să dea lovitura de start la un meci jucat pe Arena Națională de campioană pe motiv că fostul fundaș dreapta este ambasador al Superbet.