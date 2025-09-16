Dinamo continuă parcursul excelent în Superligă. Echipa antrenată de Zeljko Kopic a obținut aseară, în epilogul etapei a 9-a, o victorie categorică, scor 3-0, pe terenul Petrolului, și a urcat pe locul 3 în clasament, cu 18 puncte, la un punct de Rapid și la cinci puncte de liderul Universitatea Craiova.

Patru victorii și un egal are Dinamo în ultimele 5 partide din Superligă, un parcurs la care nu sperau nici cei mai optimiști suporteri, având în vedere dificultățile financiare cu care se confruntă clubul de câțiva ani.

Succesul, care a venit după o serie de rezultate bune, l-a făcut pe antrenorul croat să afirme că echipa sa va avea nevoie de întăriri pentru a continua lupta pentru un loc fruntaș.

La final, antrenorul Zeljko Kopic a recunoscut că are nevoie de încă 2-3 jucători pentru a face față unui program încărcat și a spus că ”știe de ce avem nevoie”.

„Petrolul ne-a oferit mai mult spațiu. Trebuie să spun că, datorită suportului uimitor al fanilor, am obținut cele trei puncte. Luăm fiecare meci pas cu pas”, a declarat Kopic (48 de ani).

„Vin meciurile din Cupă și cele de la națională. Pe măsură ce jucăm meci după meci, nivelul de oboseală va crește și va trebui să înțelegem că avem nevoie de încă 2-3 jucători. Momentan, vreau să rămân cu picioarele pe pământ și să fac tot posibilul cu ce am la dispoziție”, a spus tehnicianul croat după meci.

De cealaltă parte, Petrolul continuă seria rezultatelor negative, având o singură victorie în nouă etape. Ca și după eșecul cu Farul, fanii „lupilor galbeni” și-au pierdut răbdarea, cerându-i demisia antrenorului Liviu Ciobotariu (54 de ani) la finalul partidei.