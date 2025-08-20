Străinii s-au pronunțat înainte de FCSB-Aberdeen. Favorita pentru calificarea în grupele europene

După ce s-a calificat în play-off-ul Europa League în urma victoriei cu Drita, scor general 6-3, următoarea adversară a celor de la FCSB va fi Aberdeen, formație din Scoția. Manșa tur se va disputa acasă la adversara Campioanei României, pe data de 21 august, de la ora 21.45. Returul se va desfășura o săptămână mai târziu, pe Arena Națională.

Echipa pregătită de către Elias Charalambous se află la un pas distanță de calificarea în faza grupelor, însă românii nu vor avea o misiune ușoară, având în vedere stilul de joc compact al scoțienilor.

Joi se va disputa primul duel din istorie între cele două formații, iar publicațiile străine au început, deja, să analizeze opțiunile de rezultat. Imparțiali, însă, englezii de la Sportskeeda consideră că cele două formații vor remiza în primul duel din „dubla” de foc.

„Meciul de joi va marca prima întâlnire din istorie dintre Aberdeen și FCSB.

Singura întâlnire anterioară a gazdelor cu o adversară românească în acțiune competitivă a avut loc în Cupa UEFA din 1981-82, când Aberdeen a jucat împotriva echipei Argeș Pitești, pe care au învins-o cu scorul general de 5-2 după două manșe!

Chiar dacă Aberdeen deține avantajul jocului acasă, roș-albaștrii au pierdut doar un singur meci din cele patru disputate anterior. Continuăm să credem că se vor marca goluri, deci preconizăm o remiză. FCSB - Aberdeen, 2-2!", au scris britanicii.

Cine este Aberdeen FC

Clubul Aberdeen FC a luat naștere în anul 1903 pe tărâm scoțian, fiind unul dintre reperele fotbalului din Regat. Perioada de aur a grupării s-a scris în anii ’80, când Sir Alex Ferguson a transformat clubul într-o forță greu de ignorat: trei titluri naționale, patru Cupe ale Scoției și, mai presus de toate, triumfurile europene din 1983 – Cupa Cupelor și Supercupa Europei.

Aberdeen revine în competițiile continentale grație succesului din Cupa Scoției, primul trofeu intern după mai bine de 10 ani. De la 2008 încoace, scoțienii au prins doar o singură fază de grupe, cea a Conference League, în sezonul 2023-2024.

Startul sezonului în campionaul intern, pe de cealaltă parte, nu a fost deloc unul promițător pentru Aberdeen. Gruparea a bifat două eșecuri consecutive în campionat, 0-2 cu Hearts și același scor în fața campioanei Celtic.

FCSB, norocoasă înainte de partida cu Aberdeen

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a anunțat revenirea a trei jucători de bază în lotul roș-albaștrilor, chiar înainte de „dubla” cu scoțienii.

Risto Radunovic și Adrian Șut s-au antrenat normal și urmează să fie introduși în teren, în partida cu Aberdeen. Deși s-a recuperat complet, Denis Alibec nu va face deplasarea în Scoția alături de lotul FCSB-ului.

„Șut s-a antrenat normal, Radunovic s-a antrenat normal, Denis Alibec s-a antrenat normal. Doar Cercel nu s-a antrenat. Alibec rămâne acasă!”, a declarat MM Stoica, la Prima Sport.