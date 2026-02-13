Deplasare cu peripeții: FCSB eliminată din Cupă, iar Mihai Stoica din trafic. Oficialul roș-albaștrilor a rămas fără permis de conducere la Craiova

Deplasarea celor de la FCSB pe tărâmul liderului Universitatea Craiova nu a decurs precum planului. Roș-albaștrii au fost eliminați din Cupa României de către olteni, cei din urmă reușind să se califice în sferturi, după o remiză, 2-2.

Ziua a fost, însă, una plină de peripeții. Mihai Stoica, președintele consiliului de administrație al FCSB, a fost taxat de către polițiștii din Craiova, pentru neacordare de prioritate pietonilor.

Permisul de conducere al oficialului roș-albaștrilor a fost reținut timp de 60 de zile, conform as.ro, deși, în codul rutier, neacordarea priorității pietonilor e sancționată cu suspendarea permisului pentru doar 30 de zile.

Nu este primul lui rodeo!

Nu este pentru prima dată când oficialul FCSB rămâne fără dreptul de a conduce. În 2013, Mihai Stoica a avut permisul suspendat pentru 30 de zile, după ce a trecut peste semnalul unui polițist și nu a tras pe dreapta la indicațiile acestuia.

FCSB rămâne la Craiova până duminică

FCSB are în program două confruntări consecutive cu Universitatea Craiova, ambele pe stadionul Ion Oblemenco. Prima dispută, din Cupa României, s-a desfășurat joi seară, unde cele două formații au remizat, 2-2, și în urma căreia roș-albaștrii au fost eliminați din competiție.

Revanșa este programată duminică, 15 februarie, de la ora 20:00, duel din etapa a 27-a din Superliga.

După dubla din Bănie, campioana va reveni în Capitală pentru meciul cu Metaloglobus. Până la încheierea sezonului regular, roș-albaștrii mai au o singură deplasare, la Arad. Stagiunea regulată se va încheia pentru FCSB pe Arena Națională, într-un duel cu U Cluj.