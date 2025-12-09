Arbitrul care îi bântuie pe ”roș-albaștri”: UEFA trimite la FCSB – Feyenoord omul prezent la două umilințe istorice

UEFA îl trimite la București pe ucraineanul Mykola Balakin, martor la două episoade negre din istoria recentă a ”roș-albaștrilor”.

FCSB joacă joi, 11 decembrie, de la ora 22:00, ultimul meci european al anului, pe teren propriu, împotriva lui Feyenoord, în etapa a șasea din Europa League. UEFA a anunțat brigada de arbitri, iar la centru se va afla ucraineanul Mykola Balakin, un nume care nu le aduce deloc amintiri plăcute ”roș-albaștrilor”.

Balakin a fost în camera VAR la meciul tur cu Șkendija, din preliminariile Ligii Campionilor, pierdut cu 0-1, iar FCSB avea să fie eliminată după ce a cedat și returul, scor 1-2. Tot el a condus și duelul cu Silkeborg, din grupele Conference League 2022, un dezastru pentru vicecampioana de atunci, scor 0-5.

Pentru partida cu Feyenoord, Balakin va fi secondat de conaționalii săi Oleksandr Berkut și Viktor Matiaș, în timp ce Vitali Romanov va fi al patrulea oficial. În camera VAR intră italianul Daniele Chiffi, asistat de ucraineanul Viktor Kopiievski.

FCSB, aproape de coada Europei

După cinci etape, echipa lui Elias Charalambous se află pe locul 31 din 36 în grupa unică a Europa League, cu doar 3 puncte, obținute în victoria din prima rundă, 1-0 cu Go Ahead Eagles. De atunci, FCSB a încasat patru înfrângeri la rând:

0-2 cu Young Boys

1-2 cu Bologna

1-3 cu FC Basel

0-1 cu Steaua Roșie Belgrad

Duelul cu Feyenoord este ultimul înainte de „dubla” dificilă de la începutul lui 2026, cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce.