28 August 2025
Fără Ianis Hagi, Rangers are cel mai prost început de sezon din 1989 încoace. Scoțienii, distruși cu 9-1

Publicat:

Rangers a renunțat la Ianis Hagi la finalul stagiunii trecute, iar acum are are cel mai prost început de campionat din 1989 încoace. Nici internaționalul român n-o duce mai bine, stând pe tușă de aproape trei luni.

Ianis Hagi, a făcut câteva meciuri memorabile în tricoul lui Rangers . Foto Profimedia
Ianis Hagi, a făcut câteva meciuri memorabile în tricoul lui Rangers . Foto Profimedia

În Premiership, Rangers, antrenată acum de Russell Martin, a ajuns la trei rezultate de egalitate consecutive și, cu doar trei puncte, are cea mai slabă linie de clasament în startul campionatului din ultimii 36 de ani. Iar bilanțul total este pur și simplu dezastruos. Gruparea britanică are doar trei victorii în primele sale 10 meciuri din toate competițiile, cel mai slab al oricărei numiri permanente din istoria clubului.

Iar problemele nu sunt doar în competițiile interne, ci și în Europa. Scoțienii au ieșit aseară rușinos din play-offul Ligii Campionilor, după 1-3 în tur și 0-6 în Belgia, cu Club Brugge, adică 1-9 la general. Culmea, într-un meci de pregătire disputat în iunie, cele două formații încheiaseră la egalitate, 2-2.

Managerul dă vina pe jucători

Singura consolare a lui Rangers este faptul că și marea rivală Celtic a ratat grupa Ligii Campionilor, fiind eliminată de Kararat Almaty (2-3 la loviturile de departajare), kazahii ajungând în premieră în faza finală a competiției.

"Problema este că fereastra (n.r. de transferuri) este încă deschisă și există oameni cu un ochi afară și un ochi înăuntru. Sunt prea mulți jucători incerți și trebuie să ne asigurăm că avem jucători care vor să fie aici", și-a găsit scuza managerul lui Rangers, Russell Martin, cel care nu l-a mai dorit pe Ianis Hagi în noua sa formație.

