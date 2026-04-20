Face totul pentru bani. Un fost campion cu CFR Cluj urcă în ringul pe care o femeie a fost adusă legată cu lanțul

search
Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
0
0
Publicat:

Un fost multiplu campion cu echipa de fotbal CFR Cluj, Cristian Bud (40 de ani), s-a reprofilat și s-a apucat de lupte în cușcă.

Cristian Bud are în față o provocare diferită
Cristian Bud are în față o provocare diferită

Cristi Bud va călca marți, în premieră, într-un ring de lupte în care s-au dat în spectacol personaje precum Floricica Dansatoarea, care a făcut gesturi obscene, și unde Perversu' de pe Târgu Ocna a luat la pumni o femeie în aceeași gală în care o altă persoană de sex feminin a fost adusă în lesă, stârnindu-se discuții aprinse în spațiul public. Un alt personaj cu notorietate pus să se lupte în schimbul banilor în acest tip de gale este basarabeanul Tolea Ciumac.

Confruntările sunt socotite de specialiști în sporturile de contact drept șușanele. Circul este atent întreținut. Rețeaua RFX este conectată la un anumit operator de pariuri, Las Vegas. Cei care urmăresc gala au promise rotiri gratuite pe site-ul companiei. Competiția de lupte în cușcă va fi transmisă și de Voyo.

RXF, cunoscut ca Real Xtreme Fighting, este o organizație care promovează evenimente de lupte aflate la granița dintre sport și entertainment. Conceptul combină meciuri de tip MMA în care sunt implicați atât sportivi, cât și persoane cunoscute din mediul online.

Adversarul lui Bud la Next Fighter 29 nu este nici el un luptător profesionist. Este vorba despre Stelian Ogică, cel supranumit „Spaima Loteriei”. Singura legătură a lui Ogică cu sportul este că în tinerețe a susținut o probă de joc la fosta formație FC Național, iar fiica lui este căsătorită cu fostul fostbalist dinamovist Adrian Ropotan.

Bud a recunoscut că aspectul financiar a contat decisiv. Pentru a da și a încasa pumni, primește mai mult decât lua pentru o victorie la CFR Cluj. „A meritat și financiar. Dacă nu merita, poate nu intram în ring. Dar nu a fost un factor decisiv ăsta, pentru că pot să fac acești bani în Elveția în două săptămâni. Aveam nevoie de o nouă provocare în viața mea. La CFR Cluj aveam o primă de 1.000 de euro la meci câștigat. Dar aveam și prime mai mari, la meciurile cu Steaua sau la partidele decisive pentru campionat sau Cupă”, recunoaște fostul atacant care a mai trecut pe la Gaz Metan Mediaș, Pandurii Târgu-Jiu sau pe la Debrecen.

Acesta a dat asigurări că își va apăra corect șansele și că lumea pariurilor nu și-a băgat coada, ținând cont că lupta de MMA poate fi lesne trucată în funcție de sumele pariate pe site-ul organizatorului. „Va fi un meci pe bune, 100%. Cel puțin din partea mea, nu există să fac aranjamente, blaturi sau altceva. La fel ca în fotbal. Pentru mine nu există cuvântul ăsta. Se luptă normal, ca și în ringul de box. Cine e mai bun câștigă. Nu mă interesează ce face adversarul, ci ce fac eu, la fel ca la meciurile de fotbal”, precizat Bud, la GSP Live.

Cristian Bud, aflat la debutul în gala RXF, este multiplu campion al României alături de CFR Cluj. În afara celor trei titluri în palmares cu CFR (2010, 2012 și 2019), mai are două Cupe ale României, tot cu CFR (2010, 2016), precum și un titlu în Republica Moldova, cu gruparea Milsami Orhei (2015).

Pentru a face față provocării, Bud anunță că s-a pregătit temeinic în sală: „Acum sunt în cantonament la Călărași, la frații Valentin și Georgian Anghel (n.r. - antrenori de box), care au o academie foarte bună și mulți campioni, atât naționali, cât și internaționali. Mă pregătesc în fiecare zi. Am câteva zile la dispoziție în care trebuie să devin mai bun”.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
