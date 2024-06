Expiră ultimatumul FRF pentru Edi Iordănescu. Ce pățește selecționerul dacă nu-și prelungește contractul

Edi Iordănescu nu dă niciun semn în privința prelungirii contractului cu FRF, care expiră după încheierea Campionatului European. Asta deși selecționerul a primit un ultimatul de la șeful Federației, Răzvan Burleanu, care i-a pus în vedere să se hotărască până la momentul debutului turneului final.

În condițiile actuale, e greu de crezut că va fi făcută o înțelegere între cele două părți până la primul meci al României. Chiar și așa, Iordănescu nu poate să pățească nimic, ci doar eventual Răzvan Burleanu să contacteze câteva nume de antrenori, ca backup.

Helmut Duckadam, fost glorie a Stelei, a încercat să găsească o explicație legată de tergiversarea discuțiilor legate de viitorul lui Edi Iordănescu pe banca primei reprezentative. ”Eroul de la Sevilla” crede că Iordănescu jr nu este mulțumit de latura financiară, mai ales în raport cu alți selecționeri.

Serbia își plătește antrenorul de 6 ori mai mult

”Dacă rămâne Edi Iordănescu? Eu cred că problema e financiară în privința rămânerii lui Edi. Am văzut niște statistici cu salariile altor antrenori. Să ai salarii de șase ori mai mare ca selecționer al Serbiei sau al altor naționale ca ale noastre, poate reprezenta o problemă pentru Edi. Dacă nu dă răspunsul până luni, nu se va întâmpla nimic”, a precizat Duckadam, la Digi Sport.

Răzvan Burleanu susține că selecționerul va semna contractul și că deja și-a dat acordul verbal să continue pe banca naționalei. „Edi Iordănescu este un profesionist, a demonstrat că a reușit să contribuie la calificarea echipei naționale, chiar dacă nimeni nu ar fi acordat nicio șansă echipei naționale. Obiectivele staff-ului tehnic, ale jucătorilor și ale suporterilor sunt comune.

Bulreanu spune că are acordul verbal al selecționerului

Nu este niciun element care să destabilizeze starea de spirit, atmosfera din jurul echipei. Există deja un acord verbal între cele două părți angrenate în acest contract (n.r. FRF și Edi Iordănescu), probabil este doar o chestiune de moment până se va anunța. Când vrem un contract pe patru ani, cu siguranță că înțelegerea lui nu poate fi pusă în pericol. Când îți spui speranța într-un manager de a obține performanță pe o perioadă de timp postul său nu ar fi în pericol”, a spus Răzvan Burleanu, în acestă săptămână.

De partea celaltă, selecționerul Edi Iordănescu a susținut că nu banii stau în cale semnării contractului, ci că e mai importantă participarea la Euro 2024: „În ceea ce mă priveşte, pentru mine personal nu este o prioritate contractul meu, ci turneul final. Asta e provocarea numărul 1, să fim cea mai bună versiune a noastră. Sigur că este important contractul meu, au fost mai multe discuţii, este foarte clar ce aşteaptă de la mine federaţia, este clar ce resurse are la dispoziţie pentru a ne ajuta. Am fost foarte mulţumit de tratamentul federaţiei, am simţit suport, încredere, preocupare de a ne pune la dispoziţie ce am avut nevoie. Şi noi am livrat şi am îndeplinit obiectivul.

Iordănescu vrea să rămână, dar în anumite condiții

Rămâne provocarea ca toate aceste elemente să fie puse într-un contract şi să se găsească cea mai bună soluţie. Prioritate rămâne pregătirea, îmi doresc să rămân la naţională, cu încredere, entuziasm, dar nu depinde doar de mine. Contează şi Euro, vreau şi reconfirmarea echipei. Mi-a plăcut cum au răspuns zilele astea, dar ce se va întâmpla nu depinde doar de mine. Banii au fost ultima problemă, altele contează. Nu am avut oferte pentru că mintea mea şi gândurile mele nu au fost la asta. Echipa naţională a avut exclusivitate”, a spus Edi Iordănescu într-o conferinţă de presă.

Edi Iordănescu este printre cei mai prost plătiți selecționeri de la Euro 2024, sub el fiind doar Willy Sagnol, antrenorul debutantei Georgia.

Topul salariilor selecționerilor de la Euro

Gareth Southgate (Anglia) – 5,8 milioane de euro/an

Julian Nagelsmann (Germania) – 4,8 milioane de euro/an

Roberto Martinez (Portugalia) – 4 milioane de euro/an

Didier Deschamps (Franța) – 3,8 milioane de euro/an

Ronald Koeman (Olanda) – 3 milioane de euro/an

Luciano Spaletti (Italia) – 3 milioane de euro/an

Vincenzo Montella (Turcia) – 1,8 milioane de euro/an

Murat Yakin (Elveția) – 1,6 milioane de euro/an

Ralf Rangnick (Austria) – 1,5 milioane de euro/an

Domenico Tedesco (Belgia) – 1,5 milioane de euro/an

Zlatko Dalic (Croația) – 1,5 milioane de euro/an

Dragan Stojkovic (Serbia) – 1,4 milioane de euro/an

Luis de la Fuente (Spania) – 1,25 milioane de euro/an

Serhiy Rebrov (Ucraina) – 1,25 milioane de euro/an

Kasper Hjulmand (Danemarca) – 1,15 milioane de euro/an

Silvinho (Albania) – 750 de mii de euro/an

Michal Probierz (Polonia) – 560 de mii de euro/an

Steve Clark (Scoția) – 550 de mii de euro/an

Francesco Calzona (Slovacia) – 540 de mii de euro/an

Marco Rossi (Ungaria) – 300 de mii de euro/an

Matjaz Kek (Slovenia) – 300 de mii de euro/an

Ivan Hasek (Cehia) – 250 de mii de euro/an

Edi Iordănescu (România) – 240 de mii de euro/an

Willy Sagnol (Georgia) – 200 de mii de euro/an