AS Roma vrea s-o dea jos pe Inter de pe primul loc în Serie A cu doi jucători de la Tottenham

AS Roma nu renunță la visul de a-l împrumuta pe Radu Drăgușin, 23 de ani, din Premier League, de la Tottenham.

În afara lui Drăgușin, aflat de mai multă vreme în atenția Romei, gruparea din Cetatea Eternă îl vea și pe Mathys Tel, 20 de ani, care a fost din nou exclus din lotul UEFA, o decizie care l-a înfuriat pe francez, deja dezamăgit de lipsa minutelor în campionat.

AS Roma îl vrea împrumutat, la fel ca pe Drăgușin. Fundașul a dat de mult undă verde pentru perfectarea tranzacției, dar Spurs vrea o răscumpărare obligatorie.