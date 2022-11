Englezii dezvăluie cum au fost împiedicați de FIFA să poarte banderola One Love: „E scandalos”

Homosexualitatea este interzisă în Qatar, țara care organizează Campionatul Mondial de fotbal din această perioadă. Jucătorii echipei naționale a Angliei au vrut să-și arate susținerea față de comunitatea LGBTQ, la Cupa Mondială din Qatar, la meciurile din grupă.



Inițial, jucătorii ar fi trebuit să poarte o banderolă cu mesajul „One Love”, în culorile curcubeului, gest sancționat cu un cartonaș galben, lucru acceptat de FIFA, dar ulterior forul mondial a revenit asupra deciziei. Mai mult decât atât, a amenințat cu sancțiuni aspre.

Directorul executiv al Federației Engleze de Fotbal a menționat cum au decurs discuțiile cu FIFA:

„Noi am fost hotărâți să o facem. Am anunțat încă din septembrie. am avut multe întâlniri cu cei de la FIFA atunci. Sâmbătă, înainte de meci, am crezut că am ajuns la o înțelegere. Nu, nu aveam permisiunea lor, dar ne asumam cartonașul galben. Din păcate, în ziua jocului, chiar cu două ore înainte de meci, au venit la noi cu cinci arbitri și ne-au spus că cine purta banderola ar fi primit sancțiuni disciplinare nelimitate. Nu era doar cartonașul galben sau vreo amendă. Suntem foarte enervați, frustrați. Considerăm că e scandalos modul în care cei de la FIFA au gestionat situația. Am vrut să ne arătăm susținerea pentru comunitatea LGBTQ și nu am fost lăsați”, a declarat Mark Bullingham, citat de Mundo Deportivo.

Gestul de protest al Germaniei

Naționala de fotbal a Germaniei, care la rândul ei a dorit să poarte banderola „One Love”, a găsit altă metodă de a protesta. Înaintea meciului cu Japonia, pierdut de nemți, jucătorii au stat la poza oficială cu mâna la gură.

One Love este o organizație care luptă pentru drepturile comunității LGBTQ.