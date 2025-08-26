Emisiunea Federației de Fotbal va exploda pe piața media! Noua prezentatoare, principala atracție pentru suporteri

„La firul ierbii”, emisiune difuzată în mediul online, un produs media al Federației de Fotbal din Republica Moldova, are un nou prezentator. Este vorba despre Adriana Cojocari, care și-a însușit rolul de reporter pe stadion, deși în afara terenului este agent imobiliar.

Emisiunea „La firul ierbii” s-a impus ca un format de succes în Republica Moldova, fiind filmată chiar pe stadioanele locale, acolo unde se joacă partidele de top, iar suporterii devin vedetele show-ului.

Motto-ul emisiunii este „Despre fotbal și viață”, iar Adriana Cojocari va fi noua gazdă a emisiunii. Cu experiența și carisma sa, jurnalista își propune să aducă un suflu nou formatului care s-a bucurat deja de mare succes în rândul fanilor fotbalului moldovenesc.

Fostă colaboratoare în radio, blondina este pregătită să le fie alături suporterilor, pe unele dintre cele mai celebre stadioane de peste graniță.

„Soarele mă îmbrățișează și mă face să zâmbesc. Nu am nevoie de filtre, doar de lumină și de bucuria momentului!”, a recunoscut Adriana.

Tânăra este pasionată de fotbal și vânzări. Aceasta activează în sectorul de relații comericale, vinde case și apartamente în Chișinău, dar și în alte orașe ale țării.

Pe rețelele de socializare, Adriana Cojocari este mereu activă. Iubește să comunice cu internauții și împărtășește adesea fotografii din domeniul său de activitate. Primește zeci de aprecieri și comentarii din partea prietenilor.