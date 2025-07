Cum merg treburile la FRF. „Sunt în Comisia Tehnică?! Nu am mai vorbit cu cineva de acolo dinainte de pandemie”

Odată cu venirea lui Răzvan Burleanu la cârma FRF, a fost înființată și Comisia Tehnică, cu scopul de a rezolva diferite probleme legate de fotbal, cu precădere atunci când vine vorba despre selecționerii naționalelor României. Organizația este prezidată de Mihai Stoichiță, mâna dreaptă a șefului FRF, și are 22 de membri, din care 19 cu drept de vot.

Printre aceștia se află și fostul mare internațional Marcel Răducanu, care a aflat cu stupoare de acest lucru. „Sincer, nu mă deranjează că numele meu este pe lista aia. Mă bucur că îmi apare numele alături de alți foști mari fotbaliști ai României, dar problema e că eu nu am nicio treabă cu acea Comisie Tehnică și nici nu mai știam că figurez ca membru al ei. Eu cu Mihai Stoichiță nu am mai vorbit de ani de zile, dar mai bine spus nu am mai vorbit cu cineva de la Comisie dinainte de pandemie”, a declarat Marcel Răducanu, pentru ProSport.

Acesta a dezvăluit că a participat la câteva ședințe, în urmă cu mai mulți ani, dar nu a fost băgat în semană de nimeni. ”Am stat pe acolo și cinci ore nimeni nu mă întreba nimic. Din contră, încercam eu să mă bag în seamă ca să nu zică lumea că sunt degeaba pe acolo. Îmi aduc aminte că mi-am oferit disponibilitatea să ajut lotul de tineret cu niște metode de antrenamente de prin Germania. Veneam cu fiul meu cel mare, dar eu am zis, eu am auzit.

Mi s-a zis că da, am o idee bună, dar nici până în ziua de azi nu m-a mai căutat cineva de pe acolo. Eu am altă filozofie. Eu consider că pe la ședințele astea trebuie să îi chemăm pe antrenorii de pe la academii, ca să vadă și ei în ce sistem trebuie să lucreze cu ei de mici. Tinerii jucători când ajung pe la loturi trebuie să știe ce au de făcut pe teren atunci când selecționerii le cer să joace unele sisteme și așa mai departe.

Dar, v-am spus, nu am fost băgat în seamă și nici că nu am mai fost căutat de cineva de pe la FRF de ani se zile. A, îmi aduc aminte că i-am trimis de Paște sau mi se pare că de ziua lui un mesaj domnului Răzvan Burleanu, cel pe care îl respect. O să vin acum în țară și poate că voi trece pe la FRF să mai vorbesc cu cineva de pe acolo dacă vor și vreun sfat de pe la mine. Bine, dacă dânșii mă consideră bun să mai dau și eu vreun sfat”, a spus Marcel Răducanu pentru sursa citată.

Lista membrilor Comisiei Tehnice 2024-2025

1. STOICHIŢĂ MIHAI PRESEDINTE – VOT

2. ŢICLEANU AUREL VICEPRESEDINTE – VOT

3. BURCHEL LUCIAN VICEPRESEDINTE – VOT

4. MIRCEA LUCESCU MEMBRU – VOT

5. PANCU DANIEL MEMBRU – VOT

6. AUGUSTIN IONEL MEMBRU – VOT

7. BELODEDICI MIODRAG MEMBRU – VOT

8. CĂMĂTARU RODION MEMBRU – VOT

9. DUMITRU DUMITRIU MEMBRU – VOT

10. GEOLGĂU ION MEMBRU – VOT

11. IANOVSCHI MIHAI MEMBRU – VOT

12. MORARU DUMITRU MEMBRU – VOT

13. MARIUS NICULAE MEMBRU – VOT

14. RĂDUCANU MARCEL MEMBRU – VOT

15. MARIN ION MEMBRU – VOT

16. SĂNMĂRTEAN LUCIAN MEMBRU – VOT

17. ZOLTAN JAKAB MEMBRU – VOT

18. ALEXE ILIE MEMBRU – VOT

19. PEDRAZZINI MASSIMO MEMBRU – VOT

20. VOCHIN ANDREI MEMBRU – FARA VOT

21. GRIGORE FELIX MEMBRU – FARA VOT

22. MUNTEANU VLAD MEMBRU – FARA VOT

23. ROTARU RĂZVAN Secretar comisie tehnică