Autoritățile poloneze au dejucat un atac terorist pus la cale de un student într-un târg de Crăciun

Un student la drept în vârstă de 19 ani de la Universitatea Catolică din Lublin din Polonia a fost arestat pentru că ar fi planificat un atac terorist în sprijinul grupării jihadiste SI. El riscă între 12 ani și închisoare pe viață dacă va fi condamnat.

Un student în primul an de drept la Universitatea Catolică din Lublin a fost arestat de Agenția de Securitate Internă din Polonia (ABW) pentru un plan dejucat de a comite un atac terorist, au declarat autoritățile.

Mateusz W, în vârstă de 19 ani, cetățean polonez provenit dintr-o familie catolică, ar fi intenționat să se alăture unei organizații teroriste și plănuia un atac într-un loc public în sprijinul așa-numitei grupări Statul Islamic (SI). Acesta a fost arestat la 30 noiembrie și va rămâne în arest timp de trei luni, potrivit Euronews.

Parchetul Național a declarat că ofițerii ABW au percheziționat locații din provinciile Łódź și Lublin, confiscând dispozitive de stocare a datelor și alte elemente care pot servi drept probe.

„Au fost efectuate percheziții în timpul cărora au fost asigurate suporturi de date, inclusiv telefonul mobil al lui Mateusz W, și obiecte legate de religia islamică”, a declarat Katarzyna Calów-Jaszewska de la Parchetul Național.

„Activitățile lui Mateusz W au inclus purtarea de conversații și stabilirea de contacte, inclusiv cu reprezentanți ai Statului Islamic, precum și colectarea de informații despre explozivi și posibilitățile de obținere a acestora.”

Procurorii au declarat că activitățile sale „nu au depășit faza de pregătire” și s-au limitat la conversații despre planificarea unui atac „într-un loc public unde ar putea fi prezente între 10 și 20 de persoane”. În conversații au apărut referiri la o piață de Crăciun, dar nu a fost identificată nicio locație specifică.

Jacek Dobrzynski, purtător de cuvânt al ministrului-coordonator al serviciilor speciale, a declarat că studentul era "puternic fascinat de islam și terorism și a încercat să stabilească contacte cu Statul Islamic". El a adăugat că acțiunile ABW "au prevenit o tragedie".

Dobrzyński a declarat că Mateusz W este un cetățean polonez din centrul Poloniei ai cărui părinți sunt, de asemenea, polonezi. Nici Dobrzyński, nici procurorii nu au precizat pentru ce oraș a fost planificat atacul, spunând că nu doresc să "creeze panică".

Universitatea a suspendat suspectul

Ancheta este efectuată de filiala din Szczecin a ABW, sub supravegherea filialei din Pomerania de Vest a Departamentului pentru Crimă Organizată și Corupție din cadrul Parchetului Național din Szczecin.

Potrivit purtătorului de cuvânt al universității, Wojciech Andrusiewicz, Universitatea Catolică din Lublin a primit informații de la tribunal la 8 decembrie cu privire la arestarea temporară a studentului, care a fost aplicată la 2 decembrie.

Studentul a fost suspendat și ar putea face obiectul unor sancțiuni suplimentare, inclusiv expulzarea.

Piețele de Crăciun din Europa, în special din Germania, au fost ținta mai multor atacuri în ultimii ani.

Autorii au folosit de obicei vehicule, cuțite sau explozibili, adesea după ce au fost radicalizați de propaganda extremistă.

Săptămâna trecută, poliția germană a dejucat un atac planificat în Bavaria Inferioară, unde cinci bărbați ar fi intenționat să arunce un vehicul în mulțimea prezentă la o piață de Crăciun dintr-un oraș a cărui identitate nu a fost dezvăluită.

Autoritățile din întreaga Europă au introdus măsuri de securitate suplimentare la piețele de Crăciun, inclusiv bariere și puncte de control.