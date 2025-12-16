Final tragic după jaful comis asupra lui Donnarumma: suspectul a murit în închisoare

Ancheta jafului care l-a avut ca victimă pe Gianluigi Donnarumma capătă accente dramatice. Una dintre persoanele implicate în atacul asupra portarului italian a fost găsită moartă în închisoare. Seyni, un tânăr de doar 21 de ani, s-a spânzurat în celula sa.

Gestul extrem a avut loc în luna mai 2024, însă informația a fost făcută publică abia acum, după finalizarea investigației. Potrivit cotidianului Le Parisien, tânărul ar fi fost supus unei presiuni uriașe din partea celor care au pus la cale jaful asupra locuinței lui Donnarumma, pe vremea când acesta evolua la PSG.

Jaful a avut loc în vara anului 2023. Mai mulți indivizi au pătruns în casa portarului, i-au sechestrat pe Donnarumma și pe iubita sa și au plecat cu bunuri estimate la aproximativ 500.000 de euro.

Seyni a fost identificat de poliție, arestat și încarcerat, însă nu a mai apucat să vadă finalul dosarului. Moartea sa a ieșit la iveală abia în aceste zile, după ce autoritățile franceze i-au reținut și pe cei considerați capii rețelelor.

„Tânărul implicat în jaful fostului portar al PSG s-a spânzurat în celula sa. Ancheta arată că cei care au comandat jaful, care tocmai au fost arestați, i-au impus luni întregi un calvar îngrozitor după ce l-au exploatat.

Zgomot și apoi nimic. Soarele încă nu a răsărit la Fresnes (Val-de-Marne). Dar la etajul al treilea al închisorii, deja se agită lumea. Doi deținuți îi opresc pe cei doi gardieni care fac rondul în divizia a treia a penitenciarului. Se întâmplă ceva neobișnuit la etajul de jos, asigură ei.

Cei doi gardieni coboară și parcurg coridorul până se opresc în fața ușii impunătoare din lemn a celulei 235. Prin vizor, observă dezordinea care domnește în cameră. Și, mai ales, descoperă o siluetă fragilă atârnată de gratiile ferestrei. Agenții intră pentru a-l ajuta pe tânărul deținut care nu mai răspunde.

Masajul cardiac și defibrilatorul nu reușesc să-l resusciteze. În vârstă de 21 de ani, se numește Seyni și, pe 10 mai 2024, și-a pus capăt zilelor”, scrie Le Parisien.