Meciuri tari în play-off-ul Cupei României la fotbal. Opt formații sunt direct calificate în grupe

Corvinul - Farul, Poli Iași - Petrolul și Steaua - UTA se anunță a fi cele mai interesante dueluri din play-off-ul Cupei României la fotbal, potrivit tragerii la sorți efectuate marți, la Casa Fotbalului.

Alte cinci echipe din Superligă vor evolua în această fază a competiției, programată pe 27 august: AFK Csikszereda o va întâlni în deplasare pe FC Voluntari, FC Botoșani va juca la Alba Iulia cu echipa locală Unirea, Metaloglobus București o va înfrunta în deplasare pe AFC Câmpulung Muscel 2022, Unirea Slobozia va evolua la Cluj-Napoca împotriva echipei locale Sănătatea Servicii-Publice, iar FC Argeș va da replica echipei Agricola Borcea.

Sunt calificate direct în faza grupelor primele opt clasate în sezonul trecut al Superligii: FCSB, CFR Cluj (deținătoarea trofeului), Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, FC Rapid București, FC Dinamo București, FC Hermannstadt, Oțelul Galați.

Meciurile din grupe vor avea loc pe 29 octombrie, 3 decembrie și 17 decembrie, sferturile de finală sunt programate pe 4 martie 2026, semifinalele pe 22 aprilie 2026, iar finala pe 13 mai 2026.

Programul meciurilor din play-off:

Corvinul Hunedoara - Farul Constanța

FC Voluntari - AFK Csikszereda

Poli Iași - Petrolul Ploiești

Steaua București - UTA Arad

Unirea Alba Iulia - FC Botoșani

AFC Câmpulung Muscel 2022 - FC Metaloglobus București

Sănătatea Servicii-Publice Cluj-Napoca - Unirea Slobozia

Agricola Borcea - FC Argeș

CSO Băicoi - CS Gloria Bistrița

Sporting Liești - CS Afumați

Vulturii Fărcășești - Concordia Chiajna

Metalul Buzău - Ceahlăul Piatra Neamț

CSC Dumbrăvița - FC Bihor

CSM Olimpia Satu Mare - CSM Slatina

SSU Politehnica Timișoara - CS Dinamo București

Șoimii Gura Humorului - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe

În cazul în care jocurile din Cupa României urmează să fie televizate în direct și sunt programate în nocturnă, iar clubul organizator nu dispune de un stadion dotat cu instalație de iluminat, jocul se va programa pe un stadion din localitatea cea mai apropiată, care îndeplinește condițiile regulamentare necesare disputării jocului și televizării.

Partidele se vor desfășura în conformitate cu prevederile articolului 30 din ROAF, „Organizarea și programarea Cupei României”. În caz de egalitate după 90 de minute de joc, se procedează la prelungiri și, după caz, la executarea loviturilor de departajare din punctul de pedeapsă.