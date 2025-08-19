Meciuri tari în play-off-ul Cupei României la fotbal. Opt formații sunt direct calificate în grupe

Meciuri tari în play-off-ul Cupei României la fotbal. Opt formații sunt direct calificate în grupe0
Corvinul - Farul, Poli Iași - Petrolul și Steaua - UTA se anunță a fi cele mai interesante dueluri din play-off-ul Cupei României la fotbal, potrivit tragerii la sorți efectuate marți, la Casa Fotbalului.
Alte cinci echipe din Superligă vor evolua în această fază a competiției, programată pe 27 august: AFK Csikszereda o va întâlni în deplasare pe FC Voluntari, FC Botoșani va juca la Alba Iulia cu echipa locală Unirea, Metaloglobus București o va înfrunta în deplasare pe AFC Câmpulung Muscel 2022, Unirea Slobozia va evolua la Cluj-Napoca împotriva echipei locale Sănătatea Servicii-Publice, iar FC Argeș va da replica echipei Agricola Borcea.
Sunt calificate direct în faza grupelor primele opt clasate în sezonul trecut al Superligii: FCSB, CFR Cluj (deținătoarea trofeului), Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, FC Rapid București, FC Dinamo București, FC Hermannstadt, Oțelul Galați.
Meciurile din grupe vor avea loc pe 29 octombrie, 3 decembrie și 17 decembrie, sferturile de finală sunt programate pe 4 martie 2026, semifinalele pe 22 aprilie 2026, iar finala pe 13 mai 2026.
Programul meciurilor din play-off:
Corvinul Hunedoara - Farul Constanța
FC Voluntari - AFK Csikszereda
Poli Iași - Petrolul Ploiești
Steaua București - UTA Arad
Unirea Alba Iulia - FC Botoșani
AFC Câmpulung Muscel 2022 - FC Metaloglobus București
Sănătatea Servicii-Publice Cluj-Napoca - Unirea Slobozia
Agricola Borcea - FC Argeș
CSO Băicoi - CS Gloria Bistrița
Sporting Liești - CS Afumați
Vulturii Fărcășești - Concordia Chiajna
Metalul Buzău - Ceahlăul Piatra Neamț
CSC Dumbrăvița - FC Bihor
CSM Olimpia Satu Mare - CSM Slatina
SSU Politehnica Timișoara - CS Dinamo București
Șoimii Gura Humorului - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
În cazul în care jocurile din Cupa României urmează să fie televizate în direct și sunt programate în nocturnă, iar clubul organizator nu dispune de un stadion dotat cu instalație de iluminat, jocul se va programa pe un stadion din localitatea cea mai apropiată, care îndeplinește condițiile regulamentare necesare disputării jocului și televizării.
Partidele se vor desfășura în conformitate cu prevederile articolului 30 din ROAF, „Organizarea și programarea Cupei României”. În caz de egalitate după 90 de minute de joc, se procedează la prelungiri și, după caz, la executarea loviturilor de departajare din punctul de pedeapsă.