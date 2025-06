De ce refuză Răzvan Lucescu să asiste la meciurile naționalei. În loc Austria-România, antrenorul a preferat să meargă la un botez

Fost selecționer al României în perioada 2009-2011, antrenorul Răzvan Lucescu, 56 de ani, lucrează din 2011 la PAOK Salonic, cu care a încheiat un sezon dezamăgitor.

Tehnicianul refuză să asiste pe viu la meciurile tricolorilor, după ce tatăl său, Mircea Lucescu (79 de ani), a preluat naționala.

„Chiar dacă aș fi fost liber, nu m-aș fi dus la meciul României cu Cipru. Am să spun în premieră ceva: vineri am plecat din țară, m-am dus la Salonic pentru că am avut acolo o obligație pe care mi-am asumat-o acum un an. Dar aș fi putut să mă întorc pentru meci. Am preferat însă să o fac miercuri, să treacă meciul.

Din câte știu, asta așa, „secret”, vorbind, taică-miu s-ar fi plâns mamei mele că am preferat să mă duc la Salonic decât să merg la Viena. I-am explicat mamei. Ea mi-a șoptit acest secret. Mie nu mi-a zis (n.r. - Mircea Lucescu), nu știu, n-a îndrăznit, n-a vrut să-mi zică. A avut nevoie puțin să se plângă. I-am explicat mamei: era vorba de a fi naș la un botez în Grecia.

Iar în al doilea rând, chiar dacă aș fi fost liber, nu m-aș fi dus. E mult prea multă tensiune, prea mult stres din toate părțile, în special cu el, acum. Când nu ești implicat, e mai greu să accepți să suporți.

Marți, meciul România - Cipru l-am văzut pe canalul grecesc, nu pe canalul românesc. Ca să-l văd în liniște, să-l analizez eu din punctul meu de vedere. Oricum, am suferit foarte tare când s-a terminat meciul”, a dezvăluit Răzvan Lucescu, la SportCast cu Sile.