Dusko Vujosevic a fost răpus de diabet. Transplantul de rinichi nu i-a salvat viața antrenorului U-BT Cluj-Napoca

Încă o tragedie lovește sportul mondial: a murit sârbul Dusko Vujosevic, fostul antrenor al lui U-BT Cluj-Napoca.

Dusko Vujosevic, ultima dată la U-BT Cluj-Napoca, a murit la vârsta de 67 de ani, potrivit sportal.blic.rs.

Vujosevic se confrunta cu probleme de sănătate de mai mult timp, iar în perioada în care activa ca antrenor la U-BT a făcut numeroase sesiuni de dializă la Cluj, fiind diagnosticat cu diabet.

La finalul lunii mai 2025, el a suferit o operație de transplant de rinichi în Minsk, capitala Belarusului.

În ciuda transplantului de rinichi, Vujosevic a ajuns la spital în luna martie, din cauza unei probleme, care i-a afectat plămânii, inima și rinichii. Mai exact, excesul de lichid din rinichi a rămas în corpul său și asta a dus la pneumonie.

În ultimii ani, cariera lui Vujosevic a fost încetinită de probleme grave de sănătate. Lupta îndelungată cu diabetul a dus la insuficiență renală, motiv pentru care s-a retras de pe bancă și s-a dedicat tratamentului.

Pe lângă activitatea la Partizan, Vujosevic a condus echipele naționale ale Serbiei și Muntenegrului, Muntenegrului, precum și Bosniei și Herțegovinei.