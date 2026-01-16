După Hagi, Balaci și Dobrin, fostul selecționer al României a ajuns în vizorul necruțător al lui Loți Bölöni. „Era săracul bâtă!”. Ce nu i-a convenit fostei legende

Loți Bölöni (72 de ani) a stârnit rumoare în fotbalul românesc prin comentariile sale despre marii jucători Ilie Balaci și Nicolae Dobrin, însă puțini au remarcat că fostul mijlocaș i-a dedicat critici și lui Valentin Stănescu, fost selecționer al României.

Stănescu, care a încetat din viață în 1994, a condus echipa națională în două perioade distincte: aprilie 1973 - decembrie 1975 și iulie 1980 - octombrie 1981, fără să înregistreze rezultate deosebite pe plan internațional.

„Dobrin a jucat fotbal trei ani de zile! Fotbal de mare nivel. Dar de ce? Este adevărat, Lucescu și cu Dinu, care au dominat Dinamo și au dominat echipa națională a lui Angelo și a lui Valentin Stănescu.

Păi, Valentin Stănescu era săracul bâtă, ăștia erau antrenorii! Și cred că nu le plăcea succesul lui Dobrin, erau invidioși pe succesul lui. Dar Dobrin, un bun Dobrin, trebuia să găsească soluții!”, a spus, printre altele, Bölöni, conform iamsport.ro.

„Bâtă, nebâtă, a avut un parcurs bun!”

Sorin Răducanu a confirmat punctul de vedere al lui Bölöni, precizând însă că astfel de critici făceau parte din realitatea fotbalului românesc din vremurile respective.

„Uite că a fost bâtă, nebâtă, dar a avut un parcurs bun în cupele europene cu Craiova, a fost și la națională, a fost și la Dinamo. Era bâtă... da, era bâtă, dar e altă... Băi, Bölöni, dacă voiai altceva, puteai să rămâi de atâtea ori în străinătate, așa era fotbalul în România pe vremea aia și nu putea să schimbe nici Bölöni, nici nimeni!”, a fost comentariul lui Răducanu.