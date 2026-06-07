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După golul marcat pentru România, Florinel Coman este disponibil pentru transfer. Nu mai vrea în Qatar

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Florinel Coman este hotărât să plece de la Al-Gharafa în această vară, după un sezon în care a avut puține șanse de a juca în Qatar. Internaționalul român își dorește să ajungă la o echipă unde să evolueze constant, iar agenții săi lucrează deja la găsirea unei noi destinații.

Florinel Coman Foto/Sportspictures
Florinel Coman Foto/Sportspictures

Italia pare să fie varianta cea mai probabilă. Coman a fost propus mai multor cluburi din Serie A și Serie B, printre care Monza, Lecce și Palermo. Deocamdată nu există negocieri avansate, însă numele său se află pe lista mai multor formații din fotbalul italian, conform gsp.ro.

„Nu vreau să rămân, le-am spus!”

După victoria României cu Țara Galilor, scor 2-1, în care a deschis scorul, Coman a recunoscut că își dorește să facă pasul către un club unde să primească mai multă încredere.

La fiecare 6 luni eram pe undeva. Am vorbit cu cei de la Al Gharafa, am zis că nu vreau să mai continui. Eu am jucat extremă dreaptă acolo, nu știu dacă știți, un post pe care nu sunt avantajat. Nu vreau să rămân, le-am spus, dar nu am primit răspuns. Mai am un an de contract cu ei. Am terminat acum două săptămâni, am vorbit cu agentul, le-am comunicat că nu vreau să continui!”, a admis Florinel Coman după meciul România - Țara Galilor, conform digisport.ro.

„Să găsească un antrenor care să-l iubească!”

Același sfat l-a primit și de la Gică Hagi, care l-a îndemnat să aleagă un campionat în care să joace regulat și să lucreze cu un antrenor care să îl ajute să progreseze. 

Florinel Coman nu e încă 100%. A arătat mai bine față de meciul cu Georgia pentru că a făcut mai multe antrenamente cu noi. L-am simțit că e mai bine. Cu Georgia a început, acum l-am băgat în repriza a doua.Trebuie să-și găsească o echipă și să joace! Să găsească un antrenor care să-l iubească și o echipă care vrea și să joace. Dacă nu ai echipă, nu poți să joci singur. Și să găsească un antrenor care să-l iubească și să știe ce potențial are. Am stat de vorbă cu el, i-am zis că asta e fundamental. E un jucător important al echipei naționale, cu un anumit talent, și e păcat să ne pierdem așa ușor jucătorii!”, a specificat și selecționerul Gică Hagi, despre situația lui Florinel Coman.

O eventuală mutare în Italia ar reprezenta o revenire pentru atacantul român. În prima parte a anului 2025, acesta a evoluat la Cagliari sub formă de împrumut, înainte de a se întoarce la Al-Gharafa.

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