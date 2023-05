Antrenorul lui Real Madrid, reacție înaintea returului cu Manchester City: "Nu mi se pare în regulă. Punct!"

Carlo Ancelotti spune că și echipa sa a fost dezavantajată de calendarul desfășurării meciurilor și jucătorii nu au aproape de loc timp de odihnă.

Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, s-a arătat nemulțumit de schimbarea datei meciului cu Everton, care trebuia să se desfășoare sâmbătă. Din cauza Eurovision, meciul a fost reprogramat pentru a permite autorităților să gestioneze situația cât mai bine, fapt care face ca numărul de zile pentru pregătirea returului cu Real Madrid să fie mai mic.

”Nu putem juca sâmbătă împotriva lui Everton, pentru că este Eurovision și se pare că forțele de ordine nu pot ține sub control atât de mulți oameni în același timp.Sincer, nu înțeleg de ce trebuie să ne jucăm cu programul meciurilor, dar trebuie să ne adaptăm. Nu pot lupta împotriva calendarului.Aveam cinci zile de odihnă înaintea meciului cu Real Madrid, acum mai avem doar patru”, a spus Guardiola.

La rândul său, antrenorul lui Real Madrid i-a dat dreptate omologului său de la Manchester City.

"S-a plâns de calendar, e prea congestionat, am mai spus-o și eu de multe ori. În primul meci am jucat noi cu timp de odihnă mai scurt decât 72 de ore, acum e rândul lor.Nu mi se pare în regulă calendarul, punct! Nu mai am ce să adaug. Prea multe jocuri pentru noi și Manchester City. Are dreptate, era mai bine pentru ei să fi jucat sâmbătă meciul de campionat.Adevărul este că toți antrenorii se plâng de calendar. Cineva trebuie să facă ceva în viitor", a spus Ancelotti, potrivit onefootball.com.

Returul dintre cele două formații pornește de la 1-1 și se va disputa miercuri, 17 mai, de la ora 22.00, la Manchester.

Câștigătoarea din cele două manșe se califică în finala Champions League de la Istanbul (sâmbătă, 10 iunie, ora 22.00).