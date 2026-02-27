Comisia Europeană investighează planul de restructurare modificat al României pentru Complexul Energetic Oltenia

Comisia Europeană a lansat o investigaţie aprofundată pentru a evalua dacă amendamentele propuse de România la planul de restructurare al companiei energetice CE Oltenia sunt în linie cu reglementările UE privind ajutoarele de stat, a informat vineri Executivul comunitar.

În ianuarie 2022, Comisia a aprobat condiționat ajutorul de restructurare în valoare de 2,66 miliarde euro (13,15 miliarde lei) acordat de România pentru CE Oltenia, sprijinind planul de restructurare a acestei societăți pentru perioada 2021-2026. Comisia a aprobat ajutorul de restructurare în temeiul Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate ("Orientările privind salvarea şi restructurarea").

În decembrie 2025, România a notificat un plan de restructurare modificat, prin care ajutorul de restructurare era majorat de la 2,66 miliarde euro la 2,86 miliarde euro şi se prelungea perioada de restructurare cu trei ani, până la sfârşitul anului 2029, scrie Agerpres.

„România susţine că motivul prelungirii este implementarea cu întârziere a unor noi centrale de producere a energiei electrice pe bază de energie solară şi de gaze, lucru care, la rândul său, a întârziat eliminarea treptată a capacităţilor existente pe bază de lignit ale societăţii CE Oltenia. România susţine că există un risc pentru securitatea aprovizionării în regiune, din cauza situaţiei geopolitice actuale. România, prin CE Oltenia, este principalul furnizor de energie electrică pentru Republica Moldova, cu care se învecinează, şi unul dintre furnizorii de energie pentru Ucraina", se menţionează în comunicat.

În această etapă, pe baza informaţiilor furnizate de România, Comisia trebuie să verifice dacă planul de restructurare revizuit este compatibil cu normele UE privind ajutoarele de stat.

Prin urmare, Comisia a decis să deschidă o investigaţie aprofundată pentru a evalua, în special: dacă perioada cu care este prelungit planul este rezonabilă şi dacă planul duce în continuare la restabilirea viabilităţii pe termen lung a societăţii CE Oltenia; dacă este suficientă contribuţia CE Oltenia, a investitorilor sau a instituţiilor financiare la creşterea costurilor restructurării pentru a se asigura faptul că ajutorul rămâne proporţional; dacă România ar urma să pună în aplicare măsuri suplimentare adecvate pentru a limita denaturările concurenţei create de ajutorul suplimentar; dacă întârzierile în punerea în aplicare a etapelor-cheie ale planului de restructurare a societăţii CE Oltenia s-au aflat în afara controlului CE Oltenia sau al României.

Potrivit sursei citate, deschiderea unei investigaţii aprofundate oferă României şi părţilor terţe interesate, inclusiv CE Oltenia, ocazia de a prezenta observaţii. Acest lucru nu aduce atingere rezultatului investigaţiei.

CE Oltenia este o întreprindere de stat din România care îşi desfăşoară activitatea în domeniul extracţiei lignitului şi al producerii de energie electrică. Aceasta este controlată de statul român (87,48 % din acţiuni), restul acţiunilor fiind deţinute de fondul de investiţii Fondul Proprietatea (11,81 %) şi de alte întreprinderi de stat. CE Oltenia este unul dintre principalii angajatori (peste 8 000 de angajaţi) dintr-o regiune cu rate ale şomajului care depăşesc în mod constant media națională.

Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate le permit statelor membre să sprijine întreprinderile aflate în dificultate, în anumite condiţii stricte. În special, în cazul în care ajutorul de restructurare a fost aprobat, statul membru în cauză poate, în timpul perioadei de restructurare, să solicite Comisiei să accepte modificări ale planului de restructurare şi ale cuantumului ajutorului.