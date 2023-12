Dublu standard sau rea voință? Cazul Halep vs cel al jucătoarelor depistate pozitiv și iertate de ITIA

Tara Moore, jucătoare britanică de tenis și fost lider mondial la dublu, și Barbara Gatica, din Chile, au fost depistate pozitiv în urmă cu 19 luni. Ambele au fost exonerate de pedeapsă de către tribunalul independent Sports Resolutions, la care a apelat ITIA să judece cazurile.

În vara anului 2022, Tara Moore și Barbara Gatica au fost suspendate provizoriu după ce au fost depistate pozitiv la substanțe interzise la testarea antidoping susținută în cadrul turneului WTA 250 de la Bogota. Cele două jucătoare au susținut faptul că nu au consumat vreodată în mod conștient vreo substanță interzisă, aceeași apărare pe care a mers și Simona Halep. Însă în cazul uneia tribunalul independent Sports Resolutions a dictat o suspendare de 4 ani, iar pe celelalte le-a exonerat de pedeapsă.

ITIA, agenția care gestionează cazurile de dopaj din tenis, a transmis că un tribunal independent - Sports Resolutions, același care a judecat și cazul româncei - a ajuns la concluzia că sportiva britanică și cea chiliană au fost depistată pozitiv din cauza faptului că a consumat carne contaminată. Simona Halep a susținut că substanța interzisă a ajuns în corpul ei din cauza consumului unui supliment nutritiv contaminat cu Roxadustat.

ITIA a anunțat, sâmbătă, printr-un comunicat că Tara Moore (31 de ani) și Barbara Gatica (27 de ani) nu sunt vinovate de dopaj după ce testele din lunile mai și iunie 2022 arătau prezența unor steroizi anabolizanți în corpurile lor: „În consecinţă, nu s-a impus nicio perioadă de ineligibilitate pentru jucătoare, iar suspendările provizorii impuse în cadrul Programului Antidoping pentru Tenis au fost ridicate imediat”.

Comunicatul ITIA referitor la cele două jucătoare

"Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) confirmă astăzi că un tribunal independent a stabilit că jucătoarele de tenis Tara Moore și Barbara Gatica nu au avut nicio vină sau vreo neglijență pentru pentru neregulile constatate în analizele lor și, prin urmare, nu sunt supuse unei perioade de ineligibilitate.

Moore și Gatica au fost suspendate provizoriu pe 27 mai 2022 și, respectiv, 17 iunie 2022, după ce au fost testate pozitiv la steroizi anabolizanți, boldenonă, și nandrolon în cazul lui Moore, în Bogotá, Columbia, în aprilie 2022.

O audiere la distanță pe 14 și 15 decembrie 2023 susținută de Sport Resolutions, în urma căreia tribunalul independent a stabilit că este vorba despre carnea contaminată consumată de fiecare jucătoare în zilele dinainte de recoltarea probei.

Nu le-a găsit vreo vină sau neglijență

Aceasta a reprezentat sursa substanței (substanțelor) interzise găsite în probele jucătoarelor și, prin urmare, nicio vină sau neglijență nu a fost reținută în sarcina ambelor jucătoare.

În consecință, niciunei jucătoare nu i-a fost impusă vreo perioadă de ineligibilitate, iar suspendările provizorii impuse au fost imediat ridicate - deși Gatica rămâne suspendată din tenis din cauza infracțiunilor separate privind programul anticorupție din tenis.

ITIA a emis și va continua să transmită tuturor jucătorilor informații cu privire la riscurile contaminării cărnii în anumite părți ale lumii”

Tara Moore: 19 luni furate

Britanica Moore a reacționat pe Twitter în urma acestei decizii: "19 luni. 19 luni de timp irosit. 19 luni din reputația mea, din clasamentul meu, din viața mea, s-au scurs încet. 19 luni de suferință emoțională. 19 luni, eu și echipa mea primim răspunsul pe care îl știam de la început.

Va dura mai mult de 19 luni pentru a reconstrui, repara și recupera din lucrurile prin care am trecut, dar vom reveni mai puternici ca niciodată. Le mulțumesc tuturor pentru sprijin și mesaje și sper să ne vedem pe teren în 2024!".

Simona Halep așteaptă judecarea cazului la TAS

Pe data de 12 septembrie 2023, Agenția Internațională de Integritate în Tenis a anunțat verdictul în cazul de dopaj al Simonei Halep: suspendare pentru patru ani din orice activitate sportivă, după ce a fost depistată pozitiv cu Roxadustat la US Open 2022. Românca este suspendată din octombrie 2022, astfel că și-a ispășit deja mai bine de un an din pedeapsa primită. Ea are programată audierea la TAS peste o lună și jumătate.