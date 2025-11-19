Drama unui fost jucător de la Liverpool: faliment, scandal familial și medalia Champions League scoasă la vânzare

Steve Finnan, eroul lui Liverpool din finala de la Istanbul, e la un pas de faliment. Fostul fundaș dreapta trece printr-un coșmar financiar, după un război juridic de milioane de lire chiar cu propriul frate.

Ajuns la 47 de ani, Steve Finnan trăiește una dintre cele mai întunecate perioade ale vieții sale. Totul a început după ce cei doi frați au pornit o afacere imobiliară care s-a transformat rapid într-o catastrofă.

În 2016, fostul fotbalist a decis să-l dea în judecată pe fratele lui, acuzându-l că a gestionat prost compania și că nu i-a plătit suma de patru milioane de lire promisă într-un acord anterior.

Pentru a face față avalanșei de costuri judiciare, Finnan a fost nevoit să renunțe chiar și la cele mai de preț amintiri din carieră: medalia de câștigător al Ligii Campionilor din 2005 a fost vândută pentru cel puțin 12.000 de lire, alături de tricouri purtate de el în perioada sa de glorie.

Steve Finnan, pierderi de până la peste șase milioane de lire sterline

Pe lângă banii pierduți în afacere, Finnan a plătit sume uriașe pe avocați, inclusiv într-un proces separat cu fosta sa firmă de avocatură, pe care a acuzat-o că nu l-a sfătuit cum trebuie.

În total, fostul internațional irlandez spune că a ajuns să piardă peste șase milioane de lire sterline, investiții, împrumuturi, acțiuni și taxe juridice.

Acum, după ce Curtea Supremă i-a respins apelul pe motiv că doar tergiversează cazul, Steve Finnan se confruntă cu o cerere oficială de faliment.