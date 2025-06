Ilie și Ioana Năstase divorțează după cinci ani de căsnicie. „Nu poți permite la infinit niște lucruri”. Care sunt motivele despărțirii

După mai multe reconcilieri, cuplul a ajuns la finalul drumului. Ioana Năstase a depus actele pentru divorț, iar procesul este deja în curs.

Căsnicia dintre fostul mare tenismen Ilie Năstase și soția sa, Ioana, pare să fi ajuns la final. După cinci ani de mariaj și mai multe tentative de despărțire și împăcare, Ioana Năstase a făcut pasul decisiv și a depus actele pentru divorț.

Potrivit datelor oficiale, Judecătoria Constanța a înregistrat în data de 17 iunie un dosar de divorț cu numărul 17822/212/2025. În document, Ioana Năstase apare ca reclamantă, iar Ilie Năstase, în calitate de pârât. Procesul se află în prezent în faza de fond, ceea ce deschide un nou capitol dificil în viața fostului sportiv.

Ioana rupe tăcerea despre decizia de a divorța

Ioana Năstase a făcut primele declarații despre motivele care au determinat-o să încheie căsnicia cu Ilie Năstase. Într-un interviu acordat publicației Cancan, aceasta a explicat că, inițial, a încercat o separare amiabilă, însă fostul tenismen nu s-a prezentat la notar. „Mai întâi, am introdus actele de divorț la notar, dar Ilie nu s-a prezentat. De data aceasta le-am depus în instanță, prin avocată”, a declarat ea.

Întrebată dacă decizia sa are legătură cu imaginile recente în care Ilie apărea alături de Jessie, nora lui Cozmin Gușă, Ioana a negat orice implicare a altei persoane. „Nu vreau să implic pe nimeni. Decizia mea nu are nicio legătură cu vreo fotografie, la mine nu a existat niciodată sentimentul de gelozie. Problema e alta, e vorba de agresivitatea verbală și fizică, de amenințări. Nu poți permite la infinit niște lucruri care nu-s demne de o femeie. Am și eu o familie”, a spus aceasta.

Ioana a mai povestit că au existat mai multe episoade tensionate în cuplu, iar comportamentul lui Ilie devenise imprevizibil. „De multe ori nici eu nu-l înțeleg. El pleacă, vine, când vine țipă, urlă. Am evitat să mai merg cu Ilie la evenimente, știam cam ce se întâmplă și ce pățesc”, a explicat ea, precizând că ia în calcul și solicitarea unui ordin de protecție.

„Dacă va fi nevoie, voi cere și ordin de protecție. Nu vreau să-i fac rău, am vrut să fiu discretă. În acești șapte ani chiar mi-am dorit din suflet, am încercat să-l apropii și de Dumnezeu, ca el să se ridice la adevărata lui valoare. Am suferit însă mult”, a încheiat Ioana Năstase.

Ilie neagă separarea: „Eu nu știu nimic”

Contactat de jurnaliștii de la Spynews, Ilie Năstase a părut complet surprins de decizia Ioanei. „Nu știu, întrebați-o pe ea, eu sunt la mare, eu nu știu nimic. Nu, nu. Noi suntem împreună”, a spus fostul sportiv. Întrebat dacă este adevărat că s-au separat, Ilie a răspuns vag: „O fi depus, eu nu știu, n-am ideea, a depus în trecut. Nu știu nimic”.

Declarațiile din trecut arătau o relație plină de speranțe

Cu mai bine de un an în urmă, Ilie Năstase vorbea cu entuziasm despre relația cu Ioana în cadrul unui podcast realizat de Mihai Morar. Fostul sportiv își lăuda soția și spunea că își dorește un copil împreună cu ea.

„Toate femeile sunt frumoase, dar hai să îţi spun ceva: cea mai frumoasă este ultima! Vorbesc serios… Acum încercăm să avem şi un copil (eu şi Ioana). Şi nu trebuie să se supere nimeni. Cu ea trăiesc astăzi, cu ea împart timpul, cu ea dorm, cu ea merg în vacanţe”, declara atunci Ilie Năstase.

El mai povestea că Ioana își dorește o fetiță: „Ioana vrea neapărat o fetiţă, are o nepoată de 5 ani, dar vrea o fetiţă. Ea are băiat. Să vedem ce facem, cum facem… Ea e mândră de băiatul ei, a lăsat tot ce a realizat copilului ei. Nu suntem un cuplu liniştit, dar nici să ne luăm la bătaie. Tot ce s-a scris a fost exagerat”.

Ioana, despre dorința de a mai avea un copil: „Nu mai e momentul”

Deși Ilie își exprima dorința de a deveni din nou tată, Ioana părea mai rezervată. Într-un interviu oferit publicației Cancan, ea declara: „Nu m-am mai gândit să fiu din nou mamă. Ilie îmi spune tot timpul că-și dorește și mai vrea un copil. Dar nu mai e momentul”.

Rămâne de văzut dacă cei doi vor rupe definitiv legătura sau dacă, așa cum s-a mai întâmplat în trecut, vor decide să se împace din nou. Până atunci, actele de divorț sunt depuse, iar procesul este în desfășurare.