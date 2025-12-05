Dovezile care confirmă comportamentul abuziv al antrenorului Tadici asupra handbalistelor. „Te scot afară, mizerabilo! Handicapato!”

Este vorba despre cazul handbalistei Francesca Bălan (19 ani), transferată în această vară la Zalău, al cărei tată, Marian Bălan, l-a acuzat pe antrenorul Gheorghe Tadici de abuz psihic la adresa fiicei sale.

Tehnicianul ar fi jignit-o pe tânără în nenumărate rânduri, falsificând, totodată, acordul de transfer al acesteia, de la Vâlcea la Zalău, conform golazo.ro.

După ce toate ceste informații au ieșit la iveală, Tadici a amenințat vehement cu instanța, negând cele întâmplate: „O să o rezolv în Instanță. 95 la sută din ce spune acest om sunt mârșăvii. N-are nici o dovadă. Nu poate dovedi nimic din ce zice. [...] Sunt doar calomnii ce debitează acest om. [...] Referitor la limbajul meu, «Dă-te naibii» nu e înjurătură!”.

„Te scot afară, mizerabilo! Handicapato!”

Marian Bălan a mers mai departe și a prezentat dovezi referitoare la comprortamentul deplasat al tehnicianului. În vârstă de 73 de ani, antrenorul le abuza verbal pe tinere, iar acest lucru poate fi probat printr-o serie de înregistrări audio prezentate de către tatăl Francescăi. Mai mult, antrenorul utiliza același limbaj jignitor și în timpul conversațiilor online, în mesajele pe care le trimitea pe grupul de Whatsapp al formației.

„Taci din gură că te scot afară! Mizerabilo! Ai luat 4 goluri, ești numărul unu la goluri luate! Handicapato!”, este una dintre reprlicile antrenorului, ce se poate auzi pe înregistrarea prezentată de către Marian Bălan.

Le maltrata psihic și le trimitea amenzi usturătoare

„Plus 5 aruncări de la 7 metri ratate, cu aruncări invers de cum îți spune antrenorul. Fără creer (n.r. ortografia îi aparține lui Tadici), toate dreapta jos...? 500 lei / bucata, plăcerea de a nu respecta și a NU te respecta! Apoi mă victimizez imediat după joc, în buza tribunei penibile!”;

„Odihna obositelor din naștere!!! LUNI 09:00 - analiza cu propuneri sancțiuni, obligatoriu!!! Vizionare. Masaj la creer-cap (n.r. ortografia îi aparține lui Tadici). Vizionare, Antrenament, Recuperare... prostie dobândită în viața trăită degeaba... Stingere de calculator = analfabetism virtual!!!!!”;

„Orele 08:45 - antrenament fizic, obositele pământului! Analiză + vizionare joc de vânzătoare... HCZ - Bistrița (marcaj pivot, stânga-dreapta Laslo, goluri lung sus Nicolici = 100 lei/bucata de indolențe! + ratări 6 metri 1:1. Nesimțirea NU doare, din păcate. Ghipsul ar fi remediul, ori urletul nonstop! RUȘINE NESIMȚITELOR, VÂNZĂTOARELOR DE REZULTATE!!!!!!!!!!”, conform golazo.ro.

→ Imaginea 1/3: Tadici, limbaj inuman pe grupul echipei Foto/Golazo

Francesca este susținută de către clubul SCM Vâlcea

În apărarea sa, Gheorghe Tadici a susținut că dificultățile psihice ale Francescăi Bălan nu ar fi fost generate de perioada petrecută la Zalău, ci ar fi existat anterior, însă documentul de caracterizare întocmit de SCM Râmnicu Vâlcea la despărțirea de jucătoare nu menționează nicio astfel de problemă anterioară.

„Subsemnatul, Florin Verigeanu, team-manager al echipei de handbal SCM Râmnicu Vâlcea, declar că sportiva Francesca Maria Bălan a fost în perioada 2023-2025 la SCM Rm. Vâlcea, sub îndrumarea doamnei antrenor Maria Rădoi, unde nu a prezentat nicio problemă. Ea a fost o sportivă foarte bună, cu un comportament normal, fără abateri disciplinare și fără a crea probleme la echipă.

Francesca Maria Bălan a fost jucătoare de bază la echipa de tineret a clubului nostru, care a câștigat în ultimele două sezoane medalia de vicecampioană națională la categoria de vârstă. La ultimul turneul final al Campionatului Național de Tineret a câștigat de două ori premiul de cea mai bună jucătoare a meciurilor.

De asemenea, ea a debutat și la echipa de senioare a SCM Râmnicu Vâlcea, acumulând experiență și la acest nivel. În paralel, ea s-a ocupat cu multă dedicare și de inițierea micilor sportive de la baby-handbal, unde a fost foarte apreciată!”, a admis team-managerul echipei de handbal SCM Râmnicu Vâlcea.