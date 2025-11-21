Primul pas a fost făcut! Decizia șoc a Federației Române de Gimnastică, în cazul Cameliei Voinea. „Nu se poate șterge cu buretele”

Federația Română de Gimnastică a reacționat ferm după izbucnirea scandalului generat de acuzațiile serioase aduse de Denisa Golgotă, asupra antrenoartei Camelia Voinea, la întoarcerea de la Mondialele din Jakarta.

În urma discuțiilor din cadrul unui Comitet Executiv care s-a întins pe durata a șapte ore, conducerea a decis desființarea loturilor naționale până la sfârșitul acestui an.

Practic, toți gimnaștii vor continua pregătirea exclusiv la cluburile de care aparțin, măsură ce se va aplica cel puțin până la finalul anului 2025.

„Sperăm, în cel mai scurt timp, să apară un raport final!”

Totodată, Camelia Voinea urmează să fie judecată de Comisia de Disciplină, ca urmare a situației apărute.

„A fost un Comitet Executiv foarte greu, cu multă încărcătură pe toate fronturile, inclusiv cu ultima perioadă care s-a derulat în spaţiul public, pentru că realmente trebuia să tranşăm lucrurile la nivel de Comitet Executiv.

Tot ce înseamnă şi apariţii la nivel de videouri cu Sabrina, Camelia din ultimele zile, Comitetul a decis în unanimitate de voturi ca tot ce înseamnă problematici semnalate în spaţiul public şi nu numai şi cele întâmplate după venirea de la Campionatele Mondiale, să fie trimise către Comisia de Disciplină şi în cel mai scurt timp sperăm să vină cu un raport final şi să respectăm în totalitate deciziile Comisiei de Disciplină. Nu cred că se poate şterge cu buretele.

„Vom respecta decizia Comisiei de Disciplină!”

E foarte complexă la nivel de părinte, şocul e imens când vezi aşa ceva într-un proces de pregătire. Ştim prea bine că e vorba de mamă-fiică. Ştim prea bine că în orice familie există şi bune şi rele. Peste toate astea vorbim şi despre un proces de pregătire.

Lucrurile poate o iau într-o anumită direcţie. Nu pot spune că o acuz sau că sunt de acord sau nu. Nu mi-a plăcut ce am văzut. Noi vom respecta decizia Comisiei de Disciplină!”, a declarat preşedintele federaţiei, Ioan Suciu, pentru as.ro.

Denisa Golgotă a dezvăluit, recent, că ar fi fost supusă unor forme de hărțuire fizică și psihologică, în cadrul lotului național de gimnastică, de către antrenoartea Camelia Voinea.

La scurt timp după declarațiile tinerei, în spațiul public au apărut imagini în care Sabrina Voinea a fost, de asemenea, agresată verbal de către Camelia, propria sa mamă.