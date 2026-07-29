Wonder Family Fest: Numărătoarea inversă pentru cel mai mare festival pentru familii din România a început!

Consultații medicale gratuite - zeci de specialități, zone pentru sănătate fizică, mentală și emoțională

Ghid complet de festival: activități, reguli de acces, zonă gastronomică și obiecte interzise

Cluj-Napoca devine capitala distracției în familie în acest weekend. Vineri, 31 iulie, de la ora 10:00, se dă startul celei de-a treia ediții Wonder Family Fest. Dincolo de concertele de pe scena principală, unde vor urca legende internaționale precum Kaoma și Boney M. Xperience, alături de artiști iubiți precum Fantomel & Kate Linn, Omerit, Horia Brenciu, Iuliana Beregoi, Alina Sorescu și Rareș, festivalul este pentru toate vârstele, fiind destinația ideală pentru iubitorii de adrenalină, aventură, dar și relaxare, jocuri și timp de calitate petrecut împreună.

Trei zile dedicate stării de bine: consultații medicale gratuite, zeci de specialități și zone pentru mental health & wellbeing

La Wonder Family Fest, ținem la sănătatea întregii familii, din toate punctele de vedere, pornind de la cele afectivă și spirituală, obținută prin timp de calitate petrecut împreună, până la cele fizică, mentală și intelectuală. De aceea, ediția din acest an integrează:

● Consulturi medicale 360: Zile de Sănătate by HealthFest (în Lake View)

● Consulturi pediatrice și stomatologice în HealthZone by Remedium Farm (Main Stage)

● Consulturi oftalmologice by Rooft (în zona fântânilor tematice)

● Sănătate sufletească - Inside by Vertical Freedom (în Enchanted Forest)

● Workshopuri pentru părinți liniștiți și copii fericiți:

Urania Cremene - ”De ce nu ascultă copiii?” (sala Riviera, sâmbătă, ora 14.00) - pe bază de înscriere, locuri limitate - link înscriere;

Alexandra Potinteu - ”Minds in Motion” (duminică, ora 14.00, sala din interiorul Prichiland/ Castelul lui Alice) - pe bază de înscriere, locuri limitate - link înscriere

● Ateliere de lectură: Toți Copiii Citesc (în natură, în zona capelei din interiorul resortului), Book Truck (pe esplanada Grande Vista)

Wonder Family Fest aduce Zile de Sănătate by HealthFest, un spațiu dedicat stării de bine, în toate formele ei. Pe parcursul celor trei zile de festival, participanții vor avea acces la screeninguri medicale, consultații medicale gratuite, sfaturi de prevenție și educație pentru sănătate, susținute de medici și specialiști din domenii precum medicină internă, cardiologie, neurologie, nefrologie, gastroenterologie, ortopedie, ORL, nutriție, dermatologie, ginecologie, psihologie, fitness și kinetoterapie. Detalii și program, pe pagina Healthfest.

În imediata apropiere, Sports Land completează experiența prin sesiuni de pilates, cheerleading, competiții de sport în familie și alte activități sportive dedicate tuturor vârstelor. Pentru că mișcarea este o parte esențială a unui stil de viață echilibrat.

Enchanted Forest va găzdui, anul acesta, un altfel de magie: cea a stării de bine, o incursiune în ceea ce înseamnă sănătatea emoțională și spirituală. Participanții vor descoperi terapii complementare (Reiki, Bowen), masaje, drenaj limfatic, experiențe cu uleiuri esențiale, evaluări corporale.

Spațiul ”Inside” gândit de asociația Vertical Freedom pune accentul pe activități dedicate relaxării și reconectării cu sine care se vor desfășura pe parcursul celor trei zile de festival: reglarea sistemului nervos, tipare și credințe transmise din generație în generație sau cum relația cu propriul sine devine model pentru copil fiind doar câteva dintre ele. Participarea la ateliere este gratuită, dar se face pe bază de înscriere prin completarea acestui formular.

Componenta educațională și echilibrul între minte, trup și suflet sunt elemente esențiale la Wonder Family Fest. Festivalul nu este doar un loc unde distracția este la ea acasă, ci și unul în care fiecare membru al fiecărei familii primește informații utile, inspirație sau momente de liniște. Astfel, părinții se pot conecta cu sine, dar și cu copiii lor, prin două workshop-uri practice, susținute de expertul în parenting Urania Cremene și de psihoterapeutul prin dans și mișcare Alexandra Potinteu.

Parent Talks continuă în 2026 cu workshop-ul ”De ce nu ascultă copiii?”, susținut de Urania Cremene în a doua zi a festivalului, pe 1 august, în sala Riviera, de la ora 14:00. Pe parcursul acestui workshop, părinții vor afla ce se află în spatele refuzurilor și crizelor de nervi ale copilului, dar și cum să seteze limite fără certuri și cu ce să îl înlocuiască pe „NU”. Mai mult, vor descoperi metode simple prin care copilul să coopereze, fără pedepse sau recompense, și soluții practice pentru situațiile dificile de zi cu zi. Înscrierile la workshopul Uraniei Cremene se fac GRATUIT, dar sunt limitate ca număr de locuri - AICI.

Duminică, 2 august, între 14.00 și 16.00, părinții și copiii (de 7-11 ani) sunt invitați la ”Minds in Motion”, susținut de Alexandra Potinteu, două ore de reconectare prin joacă, mișcare și experiențe trăite împreună. Alexandra Potinteu este psiholog și psihoterapeut prin dans și mișcare, fondatoarea Minds in Motion, având formare la Drexel University (SUA) și acreditată de American Dance Therapy Association. Locurile sunt limitate la maxim 30, pe bază de înscriere, AICI.

Un festival pentru toate generațiile

Wonder Family Fest depășește granițele unui festival clasic, este o experiență completă, creată pentru ca fiecare membru al familiei să își găsească locul și bucuria. Programul artistic și activitățile sunt structurate pe categorii de vârstă și interese, garantând că fiecare participant va pleca acasă cu amintiri de neprețuit:

0-3 ani

● Tobogane gonflabile și carusele adaptate vârstei

● Zone de liniște, umbră și locuri pentru alăptare și nani

● Mâncare sănătoasă și variată pentru cei mici, cu preparate calde

4-10 ani

● Kids Stage – spectacole, ateliere și concerte

● Ateliere creative de arts & crafts

● DinoLand – experiență imersivă cu dinozauri animatronici

● Adrenaline Tower, tobogane

11-17 ani

● Latino Stage și Main Stage cu concerte și spectacole

● Meet and greet cu artiștii favoriți

● Human Slingshot, Pendul

● Laser Tag outdoor

● Enchanted Forest – socializare și relaxare

18+ ani

● ”Special Moment” - moment manifest, cu Darius Mârza, Mircea Bravo, Theo Zeciu, Dorian Popa și Daniel Cafelutza

● Workshop Urania Cremene: ”De ce nu ascultă copiii?”

● Latino Stage – show-uri live și competiții de dans cu Wilmark & numeroase școli de dans

● Main Stage - concerte live cu Kaoma, Fantomel & Kate Linn, Omerit și Boney M. Xperience și mulți alții

● Zile de sănătate by HealthFest

● Health Zone by Remedium Farm

Seniori

● Chill Zone - oază de relaxare umbrită

● Posibilitatea de a participa la activități împreună cu nepoții și copiii

● Masă luată în familie, cu hrană sănătoasă, ca acasă.

0- 99 ani:

● Festivalul de magie Astralis se desfășoară pe tot parcursul weekendului și aduce street magic pe aleile din Wonderland sâmbătă și Marea Gală de Magie duminică, de la ora 17:00, pe Main Stage.

Majoritatea activităților din festival sunt GRATUITE și se desfășoară în intervalul 10.00 - 20.00 sau 10.00 - 18.00, cu excepția concertelor de la Main Stage, care continuă până la ora 23.00.

Ghid de transport: Cum ajungi la Wonder Family Fest?

Pentru a asigura un flux auto cât mai fluid, organizatorii recomandă următoarele opțiuni de transport către festival:

● Cu mașina personală. Accesul se face prin drumul comunal DC71, până în zona Stației Meteo. Acolo este amenajată parcarea oficială a festivalului, unde absolut toți participanții (deținători de bilete/abonamente General Access și VIP) au locuri de parcare asigurate și gratuite. De la parcare, participanții la festival vor coborî pe jos sau cu un shuttle spre festival, pe un traseu pavat.

● Cu taxiul sau prin servicii de ridesharing. Pentru un timp de așteptare redus și acces rapid, mașinile de taxi și ridesharing vor folosi ruta Calea Turzii / E60.

Detalii despre accesul auto sunt disponibile AICI.

Două puncte de acces pentru un check-in rapid și fără aglomerație

Pentru ca intrarea în festival să fie cât mai fluidă, organizatorii au amenajat două puncte de acces diferite, ambele cu linii dedicate posesorilor de bilete și abonamente VIP, în funcție de modalitatea de transport aleasă:

● Intrarea 1: Calea Turzii / E60 – dedicată celor care sosesc cu taxi / ridesharing, persoanelor cu dizabilități, pietonilor și celor care dețin acces la zona de corturi sau rulote.

● Intrarea 2: Stația Meteo / DC71 – dedicată exclusiv celor care vin cu mașinile personale sau folosesc opțiunea de drop off (lăsarea pasagerilor și plecarea mașinii).

Biletele și abonamentele pot fi achiziționate și direct de la punctele de acces, însă pentru a evita timpul de așteptare la cozi, este recomandat să le cumpărați online, din timp.

Zonă dedicată pentru RV & Camping

Cei care doresc să trăiască experiența completă de festival și au optat pentru cazarea la cort (fie cel personal, fie unul închiriat direct de la Wonderland Resort) sau vin cu autorulota, organizatorii au pregătit o zonă special amenajată, ferită de agitație.

Ce trebuie să știi despre zona de camping:

● Facilități incluse: toți rezidenții din camping (la cort sau RV) au acces complet la dușuri și grupuri sanitare moderne.

● Siguranță maximă: zona este complet îngrădită și supravegheată video și cu personal de securitate 24/7.

● Regulă de ocupare: locurile se alocă în ordinea sosirii la festival („primul venit, primul servit”).

● Ruta de acces: intrarea în această zonă se face exclusiv prin ruta E60.

Experiențe culinare pentru toți: zone gastronomice și food trucks

La Wonder Family Fest, masa în familie este un moment special, pentru că #EMaiFainImpreuna. De aceea, organizatorii au amenajat spații generoase, dotate cu mese și scaune suficiente, astfel încât toți participanții să se poată bucura de mâncare în tihnă, nu pe fugă.

Festivalul aduce opțiuni sănătoase și variate, adaptate pentru toate vârstele și gusturile:

● Bufet All You Can Eat (în Grande Vista): preparate calde, o varietate generoasă și sănătoasă, la prețuri accesibile (cu tarife diferențiate pentru copii și adulți).

● Meniuri à la carte: Wonder Bistro și Pizza Land sunt destinațiile ideale pentru cei care vor să exploreze arome diverse.

● Confort interior: Toate restaurantele proprii Wonderland sunt situate în clădiri, au aer condiționat, cu mese confortabile și scaune speciale pentru bebeluși.

● Food Trucks & baruri mobile: festivalierii au la dispoziție rulote cu mâncare de toate tipurile, în zona denumită Food Court, lângă Grande Vista, dar și în numeroase puncte mobile de tip bar & snacks de pe toată suprafața festivalului.

Detalii despre zonele de food sunt disponibile AICI.

Distracție în deplină siguranță la Wonder Family Fest

Siguranța și confortul participanților sunt prioritățile absolute ale organizatorilor. Pentru a garanta o atmosferă lipsită de griji, accesul în perimetrul festivalului se face cu respectarea regulamentului general. Astfel, este strict interzisă introducerea următoarelor obiecte și substanțe: substanțe interzise (halucinogene/psihotrope), băuturi alcoolice, cuțite sau alte obiecte ascuțite/tăioase, umbrele, precum și drone sau alte dispozitive zburătoare.

Regulamentul complet al festivalului, agreat automat prin achiziționarea biletelor, poate fi consultat în întregime AICI.

Organizatorii pun la dispoziție spații generoase protejate de intemperii:

- toate zonele și activitățile sunt grupate în jurul celor patru clădiri principale Wonderland

- două dintre zonele de food court funcționează la interior. Food Court-ul exterior are loc de servit masa umbrit integral;

- zona mare de ateliere și activități pentru copii și cea care include totodată Kids Stage este amplasată integral la interior, într-un spațiu de 1250 mp, în sala Orhideea;

- activități pentru copii sunt și în curtea umbrită, și în interiorul castelului lui Alice, acolo unde funcționează grădinița PrichiLand. Tot acolo este și o încăpere dedicată alăptării și somnului, Baby Land powered by Petit Bebe;

- răcoare din natură: două păduri din interiorul festivalului sunt amenajate cu spații și activități de relaxare pentru părinți și copii;

- un magazin și o drogherie de unde se pot achiziționa pelerine de ploaie, șepci, pălării, loțiuni de protecție solară, spray-uri de arsuri și insecte etc.

Cu o experiență consolidată în organizarea a mii de evenimente anuale, Wonderland Resort dispune de spații generoase și sigure, capabile să găzduiască un număr mare de oaspeți în orice condiții logistice sau meteorologice.