România, vicecampioană mondială la haltere. Cubanezul Luis Lauret a adus ultima medalie pentru delegația noastră

România a încheiat cu 4 medalii Campionatele Mondiale de haltere de la Forde (Norvegia), distincții câștigate de doi sportivi: Mihaela Cambei (un aur și de două ori argint) și Luis Lauret Rodriguez (argint).

Ultima medalie a fost adusă de sportivul român de origine cubaneză Luis Lauret Rodriguez, care și-a făcut debutul sub tricolor în această primăvară. Naturalizat român și legitimat la CS Olimpia București, Lauret a cucerit ieri medalia de argint la smuls, în cadrul categoriei 110 kg.

La aruncat nu s-a descurcat

El a obținut medalia ridicând 188 kg, după ce a ratat prima tentativă la această greutate. Însă la stilul aruncat a ratat toate cele trei încercări, pe rând la 213, 215 și 217 kg, astfel că nu a figurat în ierarhia de la total. Aurul la smuls a fost cucerit de uzbecul Akbar Djuraev, cu 196 kg, care a câștigat medaliile de aur și la stilul aruncat (232 kg) și la total (428 kg).

România a încheiat competiția cu patru medalii, una de aur și trei de argint, celelalte fiind obținute de vicecampioana olimpică Mihaela Cambei, aur la smuls și argint la aruncat și total, la categria 53 kg.