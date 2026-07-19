Scandal în naționala Franței după ratarea bronzului. Rabiot și-a atacat colegii: „Este inadmisibil”

Finalul Campionatului Mondial a scos la suprafață tensiunile din vestiarul naționalei Franței. După înfrângerea cu 4-6 în fața Angliei, în finala mică, Adrien Rabiot a lansat acuzații dure la adresa unora dintre coechipierii săi, pe care i-a criticat pentru atitudinea arătată în prima repriză. Didier Deschamps a încercat să stingă conflictul și și-a asumat responsabilitatea pentru dezastrul din primele 45 de minute.

Franța a încheiat într-o atmosferă tensionată Campionatul Mondial din 2026. „Les Bleus” au pierdut meciul pentru locul al treilea, disputat la Miami, după o partidă nebună în care Anglia s-a impus cu 6-4. Englezii conduceau cu un neverosimil 4-0 la pauză, după ce apărarea Franței fusese depășită cu o ușurință rar întâlnită la una dintre marile favorite ale competiției. Echipa lui Didier Deschamps a reacționat în partea secundă și s-a apropiat la un singur gol, însă revenirea nu a mai putut salva partida.

La final, Adrien Rabiot nu și-a ascuns furia. Mijlocașul a vorbit despre o primă repriză „rușinoasă” și a acuzat comportamentul unor coechipieri, fără să le dezvăluie însă identitatea. „Am început într-un mod destul de rușinos această primă repriză. Am văzut comportamente ale unor jucători pe care nu le mai observasem până acum”, a declarat Rabiot pentru BeIN Sports.

Ieșirea sa a fost prezentată de presa franceză drept un atac fără menajamente la adresa colegilor. Le Parisien a scris că Rabiot și-a „incendiat” coechipierii, în timp ce L’Équipe a remarcat duritatea mesajului transmis de unul dintre cei mai experimentați oameni ai lotului.

„Nu ne putem permite să facem lucrurile la întâmplare”

Rabiot a recunoscut că eliminarea din semifinala cu Spania afectase puternic moralul francezilor. Totuși, mijlocașul consideră că dezamăgirea nu poate justifica atitudinea din debutul finalei mici. „Era multă dezamăgire după meciul pierdut împotriva Spaniei, dar trebuia să ne facem treaba până la capăt. Nu ne putem mulțumi să tratăm lucrurile la întâmplare”, a continuat fotbalistul.

Francezii au avut o discuție dură în vestiar, la pauză. Rabiot a dezvăluit că jucătorilor li s-a cerut să demonstreze că mai au mândrie și să evite o umilință istorică. „Ne-am spus că trebuie să arătăm puțin orgoliu. În repriza a doua a fost mult mai bine, pentru că în prima repriză anumite comportamente au fost inadmisibile”, a adăugat mijlocașul.

Schimbarea de atitudine a fost evidentă. Franța a înscris de patru ori în partea secundă și a amenințat serios avantajul Angliei. Kylian Mbappé a marcat de două ori, iar Bradley Barcola și Ousmane Dembélé au completat revenirea francezilor. Anglia a rezistat însă și a înscris alte două goluri, prin Bukayo Saka și Jude Bellingham. Meciul a devenit confruntarea cu cele mai multe goluri din istoria finalelor mici ale Cupei Mondiale.

Deschamps și-a asumat vina: „Eu am greșit”

Declarațiile lui Rabiot au ajuns rapid și în conferința de presă a lui Didier Deschamps. Selecționerul a refuzat să indice jucătorii care l-au dezamăgit și nu a dorit să transforme ultima sa apariție pe banca Franței într-o reglare publică de conturi.

„Eu am greșit”, a răspuns Deschamps, asumându-și responsabilitatea pentru formula de start și pentru modul în care echipa a abordat partida. Selecționerul a făcut patru schimbări la pauză și a recunoscut că numărul celor înlocuiți putea fi chiar dublu. Potrivit The Guardian, Deschamps a afirmat, cu amară ironie, că ar fi putut schimba opt jucători după prestația din prima repriză. „Ar fi trebuit să iau anumite decizii încă de la începutul meciului și poate că lucrurile ar fi mers mai bine”, a explicat tehnicianul.

Deschamps nu a negat însă că mai mulți internaționali francezi au evoluat mult sub nivelul așteptărilor. „Fiecare este judecat în funcție de performanțele sale, dar să judec jucătorii, caracterele și personalitățile lor nu am făcut-o niciodată în fața presei și nu voi începe acum. Evident, au existat jucători care ar fi putut evolua mai bine”, a spus selecționerul.

Ultimul meci al lui Deschamps, umbrit de tensiuni

În ciuda criticilor lansate la adresa colegilor, Rabiot a ținut să îi aducă un omagiu lui Deschamps și membrilor staffului tehnic. Mijlocașul a subliniat că rezultatul cu Anglia nu poate șterge performanțele obținute de Franța în cei 14 ani ai mandatului.

„Ne-ar fi plăcut să terminăm cu o victorie, pentru ca selecționerul să aibă parte de o ieșire mai frumoasă. Dar acest rezultat nu schimbă imaginea pe care o are în ochii francezilor”, a declarat Rabiot.

Didier Deschamps a condus Franța din 2012 și a câștigat Cupa Mondială din 2018, după ce cucerise trofeul și ca jucător, în 1998. El a mai dus naționala în finala Campionatului European din 2016 și în finala Mondialului din 2022.