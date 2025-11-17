Doliu în fotbal: A murit chiar în ziua în care naționala sa se califica la barajul pentru Mondiale

Ucraina a trăit o zi încărcată de emoții contradictorii. Naționala condusă de Serhiy Rebrov s-a calificat în barajul pentru Cupa Mondială, însă vestea a fost umbrită de moartea fostului internațional Andriy Polunin, care a încetat din viață la vârsta de 54 de ani.

Polunin a jucat cu doar câteva ore înainte într-un meci caritabil organizat la Luțk, în sprijinul Forțelor Armate ale Ucrainei. Tragedia a lovit la scurt timp după eveniment, cauza decesului fiind un atac de cord.

„A decedat Andriy Polunin. Cu adâncă tristețe anunțăm moartea lui – un mare fotbalist ucrainean, un om minunat și bun prieten… Exprimăm sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut. Amintirile frumoase despre el vor dăinui în inimile celor care iubesc fotbalul și au apreciat talentul său”, a transmis Echipa Națională a Veteranilor pe Facebook.

Polunin a decedat în ziua în care naționala s-a calificat la barajul pentru Mondiale

Pe teren, Ucraina a învins Islanda cu 2-0, în ultimul meci al Grupei D din preliminarii, și se va lupta în primăvară pentru un loc la Cupa Mondială. Dar bucuria selecționatei a fost umbrită de pierderea unei legende.

Născut pe 5 martie 1971, la Dnipropetrovsk, Polunin și-a început cariera la Șahtior Pavlohrad, continuând apoi la Dnipro, club unde a devenit o adevărată legendă. Mijlocașul a strâns peste 190 de meciuri pentru Dnipro, 28 de goluri și 31 de pase decisive, evoluând și pentru CSKA Kiev, Kryvbas, Karpaty Lviv și în Germania, la Nürnberg, St. Pauli și Rot-Weiss.

Polunin a jucat 9 meciuri pentru naționala Ucrainei, marcând un gol memorabil împotriva Italiei, în 1995. După retragerea din activitate, a ocupat diverse funcții în cluburile ucrainene și, recent, a devenit scouter la Metalist Harkov.